23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Чудеса случаются: восьмилетняя девочка взяла в плен вора-домушника

3:09 14 декабря 2019 62
Вор-домушник
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что среди ворюг-домушников встречаются довольно необычные личности, считающие себя ужасно хитрыми и даже «талантливыми», иногда их «задумки» меркнут перед детской непосредственностью и добротой.

В частности, в российском городе Воркута 26-летний житель, промышлявший квартирными кражами, решил воспользоваться расположением ребенка и обобрать квартиру.

На улице он подошел к восьмилетней девочке и, представившись другом ее мамы, попросил привести его домой — мол, он хочет сделать сюрприз. Но коварный план привел жулика прямо в руки стражей порядка, передает канал НТВ.

Малышка поверила злоумышленнику и впустила его в квартиру, но тут же сразу заперла дверь снаружи и ушла в музыкальную школу.

Оттуда она позвонила матери и рассказала о «радостном визите» «друга». Насмерть перепуганная женщина, конечно, тут же вызвала полицию, и группа быстрого реагирования, прибывшая на место происшествия, застала воришку фактически в плену, в обнимку с уже упакованными ценностями — вопреки ожиданиям, он не смог открыть замок изнутри.

Семье, конечно, повезло: ребенок не пострадал, а ценные вещи остались в целости. Ну, а незадачливый преступник взят под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве была задержана опасная банда воров-домушников. Воры действовали очень организованно: один из мужчин остался за рулем авто, двое заняли наблюдательные посты на площадках между этажами, еще двое занялись непосредственно подбором ключей к входной двери и выносом вещей из квартиры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Меган Маркл

«Это не телешоу!»: близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер