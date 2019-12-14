Чудеса случаются: восьмилетняя девочка взяла в плен вора-домушника

Мир

Несмотря на то, что среди ворюг-домушников встречаются довольно необычные личности, считающие себя ужасно хитрыми и даже «талантливыми», иногда их «задумки» меркнут перед детской непосредственностью и добротой.

В частности, в российском городе Воркута 26-летний житель, промышлявший квартирными кражами, решил воспользоваться расположением ребенка и обобрать квартиру.

На улице он подошел к восьмилетней девочке и, представившись другом ее мамы, попросил привести его домой — мол, он хочет сделать сюрприз. Но коварный план привел жулика прямо в руки стражей порядка, передает канал НТВ.

Малышка поверила злоумышленнику и впустила его в квартиру, но тут же сразу заперла дверь снаружи и ушла в музыкальную школу.

Оттуда она позвонила матери и рассказала о «радостном визите» «друга». Насмерть перепуганная женщина, конечно, тут же вызвала полицию, и группа быстрого реагирования, прибывшая на место происшествия, застала воришку фактически в плену, в обнимку с уже упакованными ценностями — вопреки ожиданиям, он не смог открыть замок изнутри.

Семье, конечно, повезло: ребенок не пострадал, а ценные вещи остались в целости. Ну, а незадачливый преступник взят под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве была задержана опасная банда воров-домушников. Воры действовали очень организованно: один из мужчин остался за рулем авто, двое заняли наблюдательные посты на площадках между этажами, еще двое занялись непосредственно подбором ключей к входной двери и выносом вещей из квартиры.

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