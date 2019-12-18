- 17:47 В Украине введут электронные студенческие билеты: когда это произойдет
- 17:32 В Одессе подожгли магазин депутата облсовета
- 17:25 Стычки под Радой: число пострадавших резко увеличилось
- 17:04 «Откуда взять деньги?»: Зеленский высказался о повышении пенсий
- 16:56 Суд принял новое решение по экс-нардепу Пашинскому
- 16:27 Весна в декабре: погода в Киеве побила очередной рекорд
- 16:24 В Киеве на горячем поймали наглых домушников: опубликовано видео
- 16:15 Суд вынес резонансное решение по делу горе-матери, заморившей голодом годовалого сына
- 16:04 В СБУ назвали количество узников боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- 16:03 «Сам ковырял»: Басков сделал очень интимное признание
- 15:52 Престижная футбольная премия Globe Soccer Awards: назван квартет претендентов
- 15:51 Впервые в Украине: под Николаевом суд оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство
В Одессе подожгли магазин депутата облсовета (фото)
В среду, 18 декабря, в Приморском районе Одессы подожгли магазин, принадлежащий, по некоторым данным, депутату Одесского областного совета Александру Ахмерову. Буквально на днях на улице Артиллерийской сожгли его автомобиль.
Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС, около 6 утра 18 декабря в службу спасения поступило сообщение о возгорании торговой точки по улице Сегедской, 11. В частности, горела крыша одноэтажного магазина «Купаж».
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. По словам очевидцев, за некоторое время до возгорания недалеко от магазина находились двое подозрительных лиц, которые облили магазинчик горючим и подожгли.
Читайте также: Под Киевом во двор дома бизнесмена бросили взрывчатку: фото с места ЧП
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
«По предварительным данным, магазин принадлежит Александру Ахмерову или зарегистрирован на кого-то из членов семьи», — сказал «ФАКТАМ» источник в полиции.
Александр Ахмеров — депутат Одесского областного совета, член партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам», входит в исполком Одесского горсовета. Кроме того, является и. о. первого заместителя департамента коммунальной собственности горсовета. В 2010—2015 годах был председателем Одесской городской избирательной комиссии.
Женат на депутате Одесского горсовета Светлане Осауленко — председателе депутатской фракции «Украинская морская партия Сергея Кивалова». Светлана входит в состав постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре возле одесского рынка «7-й километр».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.