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Происшествия

В Одессе подожгли магазин депутата облсовета (фото)

17:32 18 декабря 2019 113
Магазин Купаж в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 18 декабря, в Приморском районе Одессы подожгли магазин, принадлежащий, по некоторым данным, депутату Одесского областного совета Александру Ахмерову. Буквально на днях на улице Артиллерийской сожгли его автомобиль.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС, около 6 утра 18 декабря в службу спасения поступило сообщение о возгорании торговой точки по улице Сегедской, 11. В частности, горела крыша одноэтажного магазина «Купаж».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. По словам очевидцев, за некоторое время до возгорания недалеко от магазина находились двое подозрительных лиц, которые облили магазинчик горючим и подожгли.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

«По предварительным данным, магазин принадлежит Александру Ахмерову или зарегистрирован на кого-то из членов семьи», — сказал «ФАКТАМ» источник в полиции.

Александр Ахмеров — депутат Одесского областного совета, член партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам», входит в исполком Одесского горсовета. Кроме того, является и. о. первого заместителя департамента коммунальной собственности горсовета. В 2010—2015 годах был председателем Одесской городской избирательной комиссии.

Женат на депутате Одесского горсовета Светлане Осауленко — председателе депутатской фракции «Украинская морская партия Сергея Кивалова». Светлана входит в состав постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре возле одесского рынка «7-й километр».

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