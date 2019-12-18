На Южном мосту в Киеве ограничат движение: схема

Украина

Погода в Киеве пока совсем не зимняя. Поэтому, пользуясь благоприятными условиями, «Киевавтодормост» 19 декабря с 9:00 до 18:00 проведет текущий ремонт на крайней правой полосе Южного моста (в направлении левого берега).

В связи с этим водителей предупредили: в указанное время на мосту снова частично ограничат движение.

В столице уже закончили благоустраивать праздничные локации, где запланированы массовые мероприятия. Так что в центре города действуют предновогодние перекрытия. Вечером 19 декабря закроют Владимирский проезд и улицу Владимирскую в связи с торжественным зажжением огней на главной елке. Перекрытия действуют:

— вдоль улицы Владимирской с 17:00 до 19:00 — от дома № 51/53 до улицы Софийской;

— с 16:00 до 22:00 — от дома № 23 на улице Софиевской до переулка Рыльского, вдоль Владимирского проезда.

Во время новогодне-рождественских праздников изменится движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 и автобусов №№ 24, 114:

— 19, 24 декабря — с 16:00 до 22:00;

— с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января;

— 1 января— с 14:00 до 22:00;

— 7 января — с 12:00 до 17:00.

Троллейбус № 6 в указанное время пустят от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»; троллейбусы №№ 16, 18 — соответственно, от улиц Туполева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода. Автобусы №№ 24, 114 в обычном режиме будут курсировать по схеме рабочего дня.

А 22 декабря (с 13:30 до 16:00) на время перекрытия улицы Владимирской (от бульвара Шевченко до Софийской площади) планируют организовать движение автобусов № № 24, 114 по схеме рабочего дня, то есть через Крещатик.

Наземный транспорт и метро в новогоднюю ночь будут работать на три часа дольше, фуникулер — круглосуточно.

В ночь на 19 декабря скоростные трамваи №№ 1, 3 будут курсировать по сокращенному графику, что связано с заменой контактной сети на улице В. Покотило-бульваре Кольцова. «Киевпасстранс» выстроил схему движения транспорта:

— трамвай № 1 отправится от Михайловской Борщаговки — в 23:08, 23:20, от станции «Старовокзальная» — в 23:49, 00:01.

— трамвай № 3 — от станции «Ромена Роллана» — в 23:16, 23:28, от станции «Старовокзальная» — в 23:44, 23:56.

В 05:10 обычный график движения восстановится.

По сокращенному графику будет работать в ночь на 19 декабря и троллейбус № 30, так как проходит технический ремонт на проспекте С. Бандеры. Последние отправления троллейбуса предусмотрены от Кадетского Гая в 22:20, 22:41, от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской — в 23:09, 23:29; от улицы Милославской — в 23:40, 00:01.

С 04:10 транспорт поедет по обычной схеме. Маршруты заездов в депо троллейбусов №№ 30К, 31, 37, 37-А, 50, 50-К изменятся.

«ФАКТЫ» уже сообщали об изменениях в работе городского общественного транспорта в ближайшие дни и ограничении до начала следующей недели движения на мосту Патона.

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