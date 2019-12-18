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Водолея и Деву ждет выигрыш: гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

20 декабря — прекрасный день для путешествий.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Это хороший день для решения проблем, связанных с питанием, лечением, организацией повседневной работы.

Вам не стоит ставить себе и окружающим сверхзадач.

Телец

В личной жизни возможны кардинальные перемены к лучшему, вы сможете достичь взаимопонимания с близким человеком.

Близнецы

Отличный день для отдыха. Вы сможете организовать его на свой вкус.

Не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях.

Рак

Возможны траты на дом, семью, на создание бытового уюта.

Также возможны всякие недоразумения и разногласия с близкими.

Лев

Не стоит решать важные финансовые вопросы. Во второй половине дня дальняя поездка сможет значительно улучшить ваше настроение.

Дева

Это тот день, когда можно рискнуть купить лотерейный билет.

Энергозатратные, утомительные мероприятия желательно исключить.

Весы

День сложится очень удачно, но ваш эмоциональный фон и настроение будут часто меняться.

Скорпион

Возможны неприятные происшествия, будьте внимательны — вы сможете совершить досадные промахи.

Стрелец

Вам потребуется в своей профессиональной деятельности осторожность и внимание к деталям.

Возможно, вечером вы столкнетесь с финансовыми затруднениями.

Козерог

Будьте внимательны в пути, особенно если путешествуете новым маршрутом. Важную встречу рекомендуется перенести на один из ближайших дней.

Водолей

В трудный момент вам помогут люди, от которых вы никогда ранее не ждали ничего хорошего.

Звезды сулят какой-то выигрыш.

Рыбы

День подходит для расчистки пространства от всего ненужного и устаревшего. Звезды также советуют вам произвести небольшую инвентаризацию в мыслях.

Хорошего вам дня!

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