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Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: кого и когда ждет удача
Астрологи говорят, что в 2020 году самыми счастливыми будут Девы, Рыбы и Раки.
А «ФАКТЫ» предлагают вам узнать, к чему готовиться всем знакам зодиака в 2020 году.
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Овен
Самым счастливым месяцем для Овнов в 2020 году будет апрель, поэтому важные дела планируйте правильно. Удачными будут май и июль. Не совсем легко вам будет в августе и октябре, а самым тяжелым окажется сентябрь.
Телец
2020 год будет лучше, чем 2019. Самым удачным станет апрель, благоприятными будут июнь и июль, дисгармония ждет в феврале и марте. А вот ноябрь будет совсем плохим.
Близнецы
Лучший месяц для Близнецов — август. Хорошими будут февраль и май, не совсем хорошими — январь и октябрь. Очень плохим — апрель.
Рак
Самым хорошим для Раков будет июль. Удачными будут сентябрь и ноябрь, не очень удачными март и апрель, самым плохим — январь.
Лев
Самым удачным для Львов месяцем будет ноябрь, самым плохим — апрель. На везение рассчитывайте в августе и сентябре, осторожнее будьте в июле и октябре.
Дева
Удачный год для Девы. Самым хорошим станет сентябрь, удачными будут также июль, октябрь и ноябрь. Не очень удачными станет февраль, а совсем плохим — май.
Весы
Ловите удачу за хвост в декабре, в марте она повернется к вам спиной. Хорошими месяцами будут январь и октябрь, не очень хорошими — февраль и июль.
Скорпион
Самым хорошим станет ноябрь, самым плохим август. Удачными будут март и октябрь, не очень удачными — апрель, июль, сентябрь.
Стрелец
Стрельцам удача улыбнется в декабре, хорошими будут также сентябрь и октябрь. Не совсем хорошими будут январь и март, а июнь — самым негативным.
Козерог
Если март будет удачным и полным радости, то сентябрь — его противоположностью. Хорошими будут январь и февраль, не очень удачными — июль и август.
Водолей
Самым счастливым для вас станет февраль, самым негативным — ноябрь. Хорошо все будет в марте и апреле, не очень — в августе и декабре.
Рыбы
Самым удачным в 2020 году для Рыб будет март. Самым негативным — декабрь. Хорошо дела пойдут в феврале и июле, сентябрь и ноябрь будут тяжелыми.
Удачи вам в 2020 году!
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