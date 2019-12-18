Спорт

«Ливерпуль» на 91-й минуте вырвал у «Монтеррея» путевку в финал чемпионата мира среди клубов (видео)

В среду, 18 декабря, состоялся второй полуфинальный поединок клубного чемпионата мира, продолжающегося в Катаре (в турнире, организуемом ФИФА, как известно, участвуют сильнейшие клубы шести конфедераций и чемпион принимающей страны).

Путевку в финал в матче на арене Khalifa International Stadium в Дохе оспаривали сильнейший клуб зоны КОНКАКАФ (Центральная и Северная Америка), мексиканский «Монтеррей», выбивший в предыдущем раунде катарский «Аль-Садд» (3:2), и победитель Лиги чемпионов УЕФА — английский «Ливерпуль».

Примечательно, что «мерсисайдцы» за два дня должны были провести два официальных матча. Во вторник, 17 декабря, накануне полуфинала клубного чемпионата мира, у подопечных Юргена Клоппа был запланирован четвертьфинальный поединок Кубка лиги против «Астон Виллы», и запрос «Ливерпуля» на перенос кубкового поединка удовлетворен не был. В итоге «мерсисайдцы» выставили против «Астон Виллы» дублирующий состав и, несмотря на в целом равную игру по статистическим показателям, были разгромлены соперником — 0:5.

Непросто сложился для основных исполнителей «Ливерпуля» и поединок в Дохе. Довольно быстро команда Юргена Клоппа открыла счет, когда на 12-й минуте Салах прекрасным пасом вывел к воротам Кейта, и Наби реализовал выход один на один с голкипером.

Но через 139 секунд счет уже был равным — после подачи со штрафного один из игроков «Монтеррея» решил пробить через себя, но получился пас на партнера, который пробил из убойной позиции — Алиссон парировал, но прямо на ногу Фунеса, который с линии вратарской таки отправил мяч в ворота.

В дальнейшем мексиканцы (к слову, четырехкратные чемпионы страны и четырежды победители Лиги чемпионов КОНКАКАФ) ни в чем не уступали титулованному оппоненту, но все же на 91-й минуте вышедший на замену бразилец Фирмино принес команде Юргена Клоппа путевку в финал — 2:1.

В финале «Ливерпуль» в субботу, 21 декабря, сразится с бразильским «Фламенго». А «бронзу» турнира в этот же день разыграют «Монтеррей» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Отметим, что призовой фонд клубного чемпионата мира составляет 16,5 млн долларов. Победитель получит 5 млн в американской валюте, финалист — 4 млн, третье место оценивается в 2,5 млн, четвертое — в 2 млн, пятое — в 1,5 млн, шестое — в 1 млн, седьмое — в 500 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский «Фламенго» обыграл «Аль-Хиляль» и стал первым финалистом клубного чемпионата мира.

Фото fifa.com

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