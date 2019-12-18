- 22:48 Зеленский подписал закон о проверке получателей пенсий и субсидий: к чему готовиться украинцам
- 22:41 Младенец захлебнулся фекалиями: на Одесчине мать получила 2 года за убийство сына
- 22:24 Обмен пленными под угрозой: Пристайко рассказал о провале переговоров в Минске
- 22:11 В Одессе суд вернул в СИЗО некрофила-убийцу
- 21:57 «Барселона» – «Реал» — 0:0: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 21:56 Убийство Шеремета: полиция обнародовала разговоры Антоненко о "мине"
- 21:40 Марихуана, кокаин, героин: в Одессе сожгли наркотики на 100 миллионов долларов
- 21:21 «Ливерпуль» на 91-й минуте вырвал у «Монтеррея» путевку в финал чемпионата мира среди клубов
- 21:18 Как две капли: сестра покойной Жанны Фриске полностью скопировала ее образ
- 21:15 Украинцы больше верят в святого Николая, чем в Деда Мороза: опубликованы любопытные данные
- 20:40 Генассамблея ООН приняла важную резолюцию по Крыму
- 20:31 День ангела Николая: открытки, поздравления, смс
В Одессе суд вернул в СИЗО некрофила-убийцу
Одесский апелляционный суд снова поместил под стражу, в СИЗО, ранее отпущенного под домашний арест подозреваемого в убийстве 26-летней одесситки, совершенном с особой жестокостью и цинизмом. Ранее в Днепре суд вынес приговор 19-летнему парню, который в марте 2018 года в Павлограде устроил зверскую расправу над 30-летним соседом, его четырехлетним сыном и беременной женой.
Таким образом, суд удовлетворил жалобу стороны обвинения на решение Суворовского суда, который в ноябре отпустил подозреваемого в убийстве племянницы известного одесского волонтера под домашний арест.
По данным следствия, основанным на заключении медэкспертизы, причиной смерти 26-летней женщины стала асфиксия (удушение), на теле жертвы выявлены множественные ушибы, установлено изнасилование уже мертвого тела. При этом обезглавленный труп был обнаружен на железнодорожных путях: поезд переехал голову.
Обвиняемый, отпущенный ранее райсудом под домашний арест, сейчас по решению апелляционного суда взят под стражу прямо в зале заседания и отправлен в СИЗО.
Напомним, в Запорожье задержали военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...