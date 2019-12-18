23.24 / 23.47 25.79 / 26.17
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе суд вернул в СИЗО некрофила-убийцу

22:11 18 декабря 2019 196
убийца
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесский апелляционный суд снова поместил под стражу, в СИЗО, ранее отпущенного под домашний арест подозреваемого в убийстве 26-летней одесситки, совершенном с особой жестокостью и цинизмом. Ранее в Днепре суд вынес приговор 19-летнему парню, который в марте 2018 года в Павлограде устроил зверскую расправу над 30-летним соседом, его четырехлетним сыном и беременной женой.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу стороны обвинения на решение Суворовского суда, который в ноябре отпустил подозреваемого в убийстве племянницы известного одесского волонтера под домашний арест.

По данным следствия, основанным на заключении медэкспертизы, причиной смерти 26-летней женщины стала асфиксия (удушение), на теле жертвы выявлены множественные ушибы, установлено изнасилование уже мертвого тела. При этом обезглавленный труп был обнаружен на железнодорожных путях: поезд переехал голову.

Обвиняемый, отпущенный ранее райсудом под домашний арест, сейчас по решению апелляционного суда взят под стражу прямо в зале заседания и отправлен в СИЗО.

Напомним, в Запорожье задержали военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон и принц Уильям привезли детей на предрождественский обед к королеве Елизавете (фото)

День святого Николая

День святого Николая 2019: красивые поздравления и открытки

Мутабельные знаки зодиака

Страсть и большие деньги: гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер