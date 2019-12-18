В Одессе суд вернул в СИЗО некрофила-убийцу

Происшествия

Одесский апелляционный суд снова поместил под стражу, в СИЗО, ранее отпущенного под домашний арест подозреваемого в убийстве 26-летней одесситки, совершенном с особой жестокостью и цинизмом. Ранее в Днепре суд вынес приговор 19-летнему парню, который в марте 2018 года в Павлограде устроил зверскую расправу над 30-летним соседом, его четырехлетним сыном и беременной женой.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу стороны обвинения на решение Суворовского суда, который в ноябре отпустил подозреваемого в убийстве племянницы известного одесского волонтера под домашний арест.

По данным следствия, основанным на заключении медэкспертизы, причиной смерти 26-летней женщины стала асфиксия (удушение), на теле жертвы выявлены множественные ушибы, установлено изнасилование уже мертвого тела. При этом обезглавленный труп был обнаружен на железнодорожных путях: поезд переехал голову.

Обвиняемый, отпущенный ранее райсудом под домашний арест, сейчас по решению апелляционного суда взят под стражу прямо в зале заседания и отправлен в СИЗО.

Напомним, в Запорожье задержали военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

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