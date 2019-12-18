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Зеленский подписал закон о проверке получателей пенсий и субсидий: к чему готовиться украинцам

22:48 18 декабря 2019 271
Зеленский подписал закон о проверке получателей пенсий и субсидий: к чему готовиться украинцам
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» (был принят Радой 3 декабря 2019 года).

Согласно закону, верификация государственных выплат будет осуществляться с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющие на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждается по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующими и реализующими государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.

Также установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты.

Напомним, первая же верификация, проведенная Минфином, обнаружила миллионные нарушения при оформлении социальной помощи малообеспеченным.

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