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Зеленский подписал закон о проверке получателей пенсий и субсидий: к чему готовиться украинцам
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» (был принят Радой 3 декабря 2019 года).
Согласно закону, верификация государственных выплат будет осуществляться с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющие на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.
Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждается по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующими и реализующими государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.
Также установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты.
Напомним, первая же верификация, проведенная Минфином, обнаружила миллионные нарушения при оформлении социальной помощи малообеспеченным.
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