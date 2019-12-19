Украина

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

Вчера, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О верификации и мониторинг государственных выплат» № 324-их, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат», — указано в сообщении.

Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат.

Также закон определяет полномочия органов, осуществляющих государственные выплаты, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов ее предоставления.

«По закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющим на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных», — добавили в главы государства.

Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет Министров Украины.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующие и реализующие государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.

Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Также вчера на заседании Кабинета Министров было одобрено постановление «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины», что дает возможность начать ее работу в 2020 году.

Как отметила министр социальной политики Юлия Соколовская, Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

«Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не является предметом для мошенничества и манипуляций», — заверила Соколовская.

Министр заверила, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому. В частности, новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат: превентивная верификация — проверка при обращении физлица за назначением за госвыплатами; текущая верификация — проверка при предоставлении госвыплат физлицам; ретроспективная верификация — проверка после завершения госвыплат физлицам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter