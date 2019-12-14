Украина

Пенсия по возрасту: что делать, если не хватает стажа

Несмотря на масштабные планы руководства страны увеличить пенсию по возрасту, некоторые наши сограждане сталкиваются с другой проблемой: по ряду причин они не могут рассчитывать даже на получение минимальной пенсии, так как не имеют необходимого страхового стажа.

К счастью, даже в этом случае для них не все потеряно, пишет АиФ.

Так, законодательство Украины предусматривает несколько вариантов того, как быть в дальнейшем этим гражданам.

В частности, п. 5 р. II «Заключительных и переходных положений» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» от 03.10.2017 № 2148 предусматривает, что в период с 01.01.2018 по 31.12.2020 лица, которые достигли возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (то есть пенсионного возраста), но не получили необходимый страховой стаж, могут претендовать на временную государственную социальную помощь.

Однако не все так просто — для этого нужно иметь хотя 15 лет стажа.

Временную помощь назначают органы соцзащиты населения и выплачиваются они до достижения лицами возраста, с которого они приобретают право на назначение пенсии. Ее размер определяется с учетом имущественного положения такого лица и среднемесячного совокупного дохода. Порядок назначения временной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 № 1098.

Назначают временную помощь украинцу, который достиг общего пенсионного возраста, но не получил права на пенсионную выплату, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительные органы городских, районных в городах (в случае их образования) советов, органы исполнительной власти АР Крым по вопросам социальной защиты населения, исполнительные органами советов объединенных территориальных общин.

Когда гражданин достигает пенсионного возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона 1058, он обращается в органы Пенсионного фонда с заявлением о выдаче справки об имеющемся страховом стаже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде Украины, намерены с началом нового года увеличить обслуживание украинцев через новое мобильное приложение «пенсионный фонд», которое было запущено в тестовом режиме в сентябре.

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