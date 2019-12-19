Сериал "Сваты" исцеляет: "Валюха" поделилась с поклонниками невероятной информацией

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Сыгравшая одну из главных ролей в одиозном сериале «Сваты» актриса Татьяна Кравченко решила, очевидно, еще больше подогреть интерес к планирующемуся выходу нового сезона «телешедевра», а посему поведала о «чудесной целебной силе» ситкома.
Так, на своей странице в социальной сети она сначала разоткровенничалась о том, что в ее жизни бывали моменты, когда она жалела, что пошла в актрисы.
«Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский — сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!», — написала Татьяна.
Но затем актриса вспомнила, что даже актерство обладает «целительной силой».
Однажды, рассказывает Татьяна, на съемочную площадку заявился «Иван Будько» (актер Федор Добронравов), который сиял от счастья и заявил: «Танюх, неплохим мы все-таки делом занимаемся! Представляешь, сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в израильскую клинику диски с записью наших „Сватов“. Так тамошние доктора обалдели: как только мальчишка посмотрит несколько серий — у него показатели крови улучшаются!».
«Целебное» свойство «Сватов» подтвердили в комментариях поклонники актрисы. По их словам, сериал действительно чудотворно влияет на моральное и физическое состояние зрителей.
«Я всегда смотрю ваш сериал когда на душе плохо и мне становиться как-то спокойнее и светлее! Я все серии уже наизусть знаю! Спасибо Вам!» «У меня когда настроение плохое, я всегда включаю любую серию. И прям как-то жить хочется. Очень хороший фильм, добрый» «Я тоже когда после операции была, так мы всей палатой Сватов смотрели. Спасибо за такой фильм», -пишут фанаты.
Хотя характер «целебной силы» можно, вероятно, понять из следующего комментария: «У нас целый телеканал „Сваты“) Там бесконечно и без рекламы крутят с 1 по 6 сезоны) на автомате уже включаем) Очень расслабляющий сериал. Отвлекает от ужасных новостей по ТВ, расслабляет!»
Как говорится, не думай о политике и проблемах, смотри свою «видеожевачку», и будет у тебя все в жизни хорошо.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для съемок в последнем сезоне в сериал «Сваты» возвращается не только актер Николай Добрынин, сыгравший «Митяя», но даже Анатолий Васильев, герой которого «умер» в четвертом сезоне.
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