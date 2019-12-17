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Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

Российский актер Анатолий Васильев вернется в одиозный сериал «Сваты» в новом сезоне проекта несмотря на то, что его герой Юрий Ковалев умер еще в четвертом сезоне.

Об этом пишет «Стархит».

Такой поворот сюжета стал возможен благодаря тому, что седьмой сезон «Сватов» станет приквелом самого сериала. В его рамках будут использованы воспоминания героев и фрагменты предыдущих историй, в том числе с участием Анатолия Васильева — его представят «в воспоминаниях».

По информации издания, в новых сериях зрители увидят полюбившихся героев в молодости. Так, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова — Виктор, а молодую Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак.

Как ржидается, новые «Сваты» выйдут в эфир в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что актер покинул проект не просто так. У него разгорелся конфликт с коллегой по съемочной площадке Федором Добронравовым. Васильеву хотелось, чтобы в «Сватах» было меньше шуток и больше драматизма, но Добронравов не хотел ему уступать и указал на дверь, посоветовав снимать свое кино.

Поначалу Васильева устраивал сюжет сериала. По его словам, это было из-за того, что первым сезоном занимался режиссер Юрий Морозов. «Талантливейший человек, влюбленный в свое дело. Его убрали. Я не понимаю, почему. Вот тогда, в первой части, было и смешно, но в то же время и трогательно. А потом начали поворачивать все в сторону примитивного ситкома, где текст говорят практически без остановок, а за кадром звучат смех и аплодисменты», — сетовал артист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнитель роли «Митяя», актер Добрынин подтвердил, что вернется в «Сваты-7», съемки которого начнутся летом будущего года.

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