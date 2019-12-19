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YouTube-блогерами с самыми высокими доходами названы мальчик из США и девочка из России (фото, видео)

9:20 19 декабря 2019 276
Настя
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Журнал Forbes по итогам 2019 года опубликовал рейтинг YouTube-блогеров с самыми высокими доходами. Первое место вновь занял житель американского штата Техас Райан Каджи. За минувший год восьмилетний мальчик заработал 26 миллионов долларов — на четыре миллиона больше, чем в прошлом году. Райан с 2015 года распаковывает перед камерой игрушки и дает им своеобразные рецензии. Теперь он стал старше — поэтому начал проводить еще и научные эксперименты. Мальчик с помощью родителей уже наладил целую бизнес-империю. Он выпускает собственную линию линейка игрушек и одежды, у него имеется шоу на Nickelodeon и контракт с Hulu — сайтом, предлагающим доступ к потоковому видео.

Второе место в списке досталось каналу Dude Perfect. Его основали пятеро друзей из США в возрасте за 30 — Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони. Их совместный доход составил 20 миллионов долларов. Парни играют с детскими игрушками и выполняют различные трюки.

Третью строчку рейтинга заняла пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская, известная в сети как просто Настя. Ее доход составляет 18 миллионов долларов. Уроженка Краснодарского края родилась с диагнозом детский церебральный паралич. Врачи опасались, что девочка не сможет ходить и разговаривать, однако родители не теряли надежды, пробуя разные методы лечения. Одним из способов терапии оказался блог на YouTube, который позволял больному ребенку общаться с окружающим миром. Ролики посвящены повседневной жизни девочки. В итоге состояние здоровье девочки разительно улучшилось — признаки болезни исчезли. Сейчас семья переехала во Флориду. В активе девочки — рекламные контракты на шестизначные суммы с Dannon и Legoland.

Замыкают первую пятерку Rhett and Link (17,5 миллионов долларов) и Джеффри Стар (17 миллионов). Дуэт комиков Ретт Маклафлин и Линк Нил ведет одно из самых популярных ежедневных шоу на YouTube — Good Mythical Morning.

Rhett and Link

Стар, который начинал карьеру в качестве музыкант, теперь снимает видео о макияже, рекламируя собственный бренд косметики.

Джеффри Стар

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых в мире музыкантов.

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