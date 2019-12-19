Новые тренды в праздничных прическах: модные укладки и декор (фото)

Стиль жизни

Какое бы нарядное платье ни было на женщине, без стильной прически и хорошего макияжа — все старания насмарку. Выбор укладки — дело непростое. Нужно учитывать новые тренды, поэтому без советов стилиста не обойтись. Например, очень важно выбрать модные аксессуары для волос. Накануне новогодних праздников «ФАКТЫ» расспросили киевского стилиста по прическам Ольгу Мачарову о том, какие праздничные укладки сейчас в тренде.

«В качестве аксессуаров для волос очень модны нити. Они могут быть цветными или золотистыми»

— Ольга, стоит ли менять стрижку и цвет волос накануне праздника?

— Кардинальные перемены во внешности не обязательны. Важно привести волосы в порядок, то есть подкорректировать форму стрижки, освежить цвет волос, ведь как бы тщательно вы ни уложили волосы в прическу, сухие, тонкие концы и неокрашенные у корней волосы смотрятся некрасиво.

— Какие укладки в тренде?

— С легкими волнами на длинные волосы. На смену объемным укладкам с крупными локонами пришли «мягкие» локоны, задача которых подчеркнуть здоровый блеск и красоту волос их обладательниц. Такие локоны хорошо сочетаются с множеством нарядов, поэтому так популярны.

Для обладательниц длинных волос стилист рекомендует легкие, мягкие волны

— А что предлагает мода обладательницам волос средней длины?

— Локоны, которые не имеют четкого очертания и создают легкую хаотичность. При этом волосы выглядят ухоженно. Такая укладка очень хорошо вписывается во множество стилей — современный урбанистический, casual, гранж и другие. «Ломаные» локоны можно собрать в быструю в своем исполнении прическу на основе плетения. И зимой остаются актуальными всем так полюбившиеся локоны beach waves.

Тем, у кого волосы средней длины, подойдут локоны без четких очертаний

— В чем отличие праздничных причесок нового сезона от прошлогодних?

— Они выдержаны в более спокойной стилистике. На смену небрежным и объемным укладкам пришли более гладкие, утонченные. Важно, чтобы прическа была не слишком замысловатой и имела умеренный объем.

— Какой декор для волос в тренде?

— Жемчуг, а также украшения из металла — это могут быть цепи, геометрические фигуры или веточка дерева, лист… Также обратите внимание на аксессуары из кожи. Например, кожаный шнурок может быть вплетен в косу или декорировать основание хвоста. Очень модны нити. Они могут быть цветными или золотистыми. Праздники — время вспомнить о камнях и стразах. Они хорошо смотрятся на гладких прическах. Камни придают образу особую нарядность. Они должны гармонировать с нарядом и аксессуарами. Но если с камнями переборщить, они могут изысканный образ превратить в вычурный и нелепый.

В качестве декора ультрамодны нити

«Если говорить о праздничных новогодних прическах, цветные пряди не будут фаворитами»

— Модны ли блестки на волосах?

— Они не очень удобны в использовании, так как могут осыпаться. Но можно использовать другие, не менее блестящие и эффектные украшения.

— В тренде ли цветные пряди?

— Если говорить о праздничных новогодних прическах, цветные пряди не будут фаворитами.

На мытье и сушку уходит примерно 30~50 минут, время зависит от длины и густоты волос. На создание локонов примерно столько же. Часто девушки, чтобы сэкономить время, приходят с уже вымытыми волосами, но в таком случае предварительно рекомендуется промывать волосы шампунем дважды, не наносить маску для волос и не использовать стайлинг (воск, гель, лак).

— Что делать если накануне вечеринки вы не смогли записаться в салон? Как быстро и просто привести волосы в порядок?

— Если стрижка сделана правильно, то уложить волосы легко и быстро, сделав несколько последовательных действий: хорошо помыть волосы (если волосы промыты недостаточно хорошо, укладка не будет иметь нужного объема и быстро утратит форму), далее в зависимости от типа и структуры волос использовать кондиционер. Если волосы тонкие и плохо держат локон, то советую не использовать смываемый кондиционер. В этом случае лучше нанести на влажные волосы спрей-кондиционер, который поможет прочесать волосы и послужит термозащитой.

Далее сушим волосы, опустив голову вниз — таким образом мы получим объем. И когда они высушены, делим на несколько крупных прядей и с помощью расчески-брашинга и фена протягиваем эти пряди от середины к концам, чтобы они приобрели гладкость и ухоженность. Особое внимание нужно уделить прядям в верхней зоне головы. Если у вас есть челка, то сушить ее нужно в первую очередь. Укладку фиксируем с помощью лака. Это самый быстрый способ, но у каждого типа волос есть свои особенности, поэтому и укладывать нужно, учитывая их. Например, для вьющихся волос необходимо использовать мусс или разглаживающий крем.

«В 2020 году блондинки все чаще будут возвращаться в свои натуральные тона, затемнять блонд»

— Многие дарят средства для волос родным и близким. Как не ошибиться?

— Нужно посоветоваться со специалистом, который на основе ваших описаний волос подберет необходимый набор. Лучше, конечно, отдать предпочтение средствам для профессионального ухода.

— Важно ли при покупке шампуня, бальзама, маски смотреть на срок годности?

— Конечно, ведь по его истечении компоненты, которые входят в эти средства, могут распадаться и создавать агрессивный состав, который опасен для здоровья и может вызвать аллергические реакции.

— Как мужчинам привести волосы в порядок накануне вечеринки в домашних условиях?

— Если стрижка сделана профессионально, времени на укладку почти не требуется. Нужно всего лишь помыть, высушить и при желании использовать стайлинг, чтобы придать волосам текстуру и задать определенное направление.

— Какие стрижки и окрашивания будут модны в 2020 году?

- Самым популярным остается боб средней длины и чуть выше плеча. Новинки следующего года — давно известные нам паж и гарсон, но данные стрижки, думаю, еще долго будут уступать в популярности бобу. По-прежнему будут популярны сложные техники окрашивания (airtouch, handtouch, балаяж…). Они позволяют их обладательницам реже посещать салон красоты, обходясь тонированием волос раз в месяц. Преобладают натуральные тона и теплая гамма оттенков. Также наблюдается тенденция, когда блондинки все чаще возвращаются в свои натуральные тона, затемняют блонд. При этом или полностью воссоздается их натуральный оттенок, или получается с небольшим градиентом от более темных корней, что выглядит очень красиво, визуально углубляет цвет и создает объем.

— Отправляться ли на вечеринку в шапке или без нее, чтобы сохранить укладку в оптимальном состоянии?

— Чтобы не замерзнуть и не намочить укладку, если пойдет снег, лучше использовать капюшон или платок, но делать это нужно очень аккуратно. От соприкосновения с тканью прическа может утратить блеск и гладкость. Лучше всего добираться к месту назначения на машине. Таким образом и прическа не пострадает, и вы не замерзнете.

Ольга Мачарова: «Новогодняя суета, вечеринки украшения и наряды – все это должно сочетаться с праздничным настроением»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Нового 2020 года и Рождества?

— Новогодняя суета, вечеринки украшения и наряды — все это должно сочетаться с праздничным настроением. Желаю всем найти свое счастье и дарить его своим близким, ведь Новый год — это время подарков.

Ранее о стильных новогодних украшениях «ФАКТАМ» рассказала украинский дизайнер Елена Ястреб.

А о новых трендах в маникюре в преддверии зимних праздников рассказала израильский нейл-стилист Мария Балодис.

Фото из альбома Ольги Мачаровой

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