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Где смотреть онлайн «Ливерпуль» — «Фламенго»: расписание трансляций финала клубного чемпионата мира
В субботу, 21 декабря, на 50-тысячном стадионе «Халифа» в столице Катара Дохе состоится финальный матч чемпионата мира среди клубов. В решающей дуэли сойдутся сильнейшие клубы Европы и Южной Америки — английский «Ливерпуль», выбивший в полуфинале мексиканский «Монтеррей» (2:1), и бразильский «Фламенго», который оказался сильнее «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (3:1).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ФЛАМЕНГО»
Как известно, команда Юргена Клоппа завоевала право отстаивать в турнире честь Старого Света, победив в решающей дуэли Лиги чемпионов «Тоттенхэм» (2:0). А клуб из Рио де Жанейро, возглавляемый именитым португальцем Жорже Жезушем. в финале Кубка Либертадорес оказался сильнее аргентинского «Ривер Плейта» (2:1).
Кстати, если «Фламенго» впервые в истории оспорит трофей, то у «Ливерпуля» уже была одна неудачная попытка. В 2005 году земляки «Битлз» в японской Иокогаме проиграли в решающей встрече другому бразильскому клубу «Сан-Паулу» — 0:1.
В прямой трансляции на территории Украины матч «Ливерпуль» — «Фламенго» покажет телеканал «UA: Перший». Начало трансляции 21 декабря в 19:30. Также в прямом эфире поединок в Дохе покажет телеканал «Матч!».
Букмекеры в финале отдают предпочтение «Ливерпулю». К примеру, контора William Hill ставки на победу англичан в основное время принимает с коэффициентом — 1,55, на ничью — 4,4, на выигрыш бразильцев — 5,0.
Кстати, за несколько часов до финала болельщики смогут увидеть трансляцию (с 40-минутным отставанием) матча за «бронзу» чемпионата мира среди клубов, в котором сойдутся мексиканский «Монтеррей» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, возглавляемый сыном экс-наставника «Шахтера» Разваном Луческу. Начало эфира на «UA: Перший» — 21 декабря в 17:10.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер атак «Ливерпуля» Мохамед Салах претендует на престижную футбольную премию Globe Soccer Awards.
Фото fifa.com
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