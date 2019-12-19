Деньги

Советский Союз давно распался, но его торговые марки продолжают жить. Некоторые из них популярны даже среди молодежи, никогда не жившей в стране «победившего социализма». Проблема в том, что правовая система СССР работала по формуле «все вокруг колхозное, все вокруг мое». А постсоветские реалии потребовали защиты интеллектуальной собственности. За некогда «всенародные» бренды начались громкие судебные процессы, которые тянулись годами, а некоторые тянутся до сих пор. Названы десять торговых марок, ставших предметами юридических войн. Правда, ни один из конфликтов не закончился полным присвоением советской марки частным монополистом.

«Дружба» и «Янтарь»

Плавленый сырок «Дружба» был любимой едой студентов и туристов, а также популярной в народе закуской. Более дорогой «Янтарь» стал советским ответом финскому сыру «Виола». Обе торговые марки в 2000 году зарегистрировал на себя московский сырзавод «Карат». Долгое время ему удавалось отбиваться от конкурентов в судах, но в 2006 году три производителя молочной продукции все же победили монополиста.

«Жигулевское»

Пивной бренд был хорошо знаком даже детям и трезвенникам: «Жигулевское» в СССР выпускали около 200 пивзаводов. Это не помешало самарской компании ОАО «Жигулевское пиво» в 1992 году зарегистрировать торговую марку как собственную. Против самарских пивоваров объединилась вся отрасль в лице Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции. В 2001 году Роспатент отменил регистрацию, и «Жигулевское» снова стало народным брендом.

«Корвалол»

Похожая история произошла с успокоительными мятными каплями. Их производили 70 советских фармацевтических предприятий, а сейчас производят десятки компаний в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и даже Германии. Тем не менее киевский «Фармак» активно судится с украинскими конкурентами, считая себя изобретателем и единственным правообладателем ТМ «Корвалол». «Фармаку» уже удалось добиться отмены госрегистрации харьковского препарата «Корвалол-Здоровье». Но самый жаркий спор разгорелся с компанией «Дарница»: суды продолжаются уже без малого 16 лет и конца им пока не видно. Интересно, что с производителями «Корвалола» в других странах «Фармак» не судится.

«Цитрамон»

Несмотря на длинную историю, препарат прекрасно себя чувствует на современном фармацевтическом рынке. В 2018 году «Цитрамон-Дарница» даже был признан лучшим средством от головной боли на конкурсе «Вибір року». Именно «Дарница» подала иск против харьковской компании «Здоровье» и добилась своего: препарат «Цитрамон-Здоровье» был снят с регистрации. Но этот суд кардинально отличался от корвалольного дела. «Дарница» не отстаивала монополию на советский бренд. Претензии возникли к дизайну упаковки лекарства «Цитрамон-Здоровье»: харьковчане практически скопировали дизайн упаковки «Цитрамон-Дарница», в продвижение которой киевская компания вложила немало денег и усилий.

«Киевский торт» и «Золотой ключик»

В отличие от «Жигулевского» или «Корвалола», «Киевский торт» был сугубо локальным продуктом. А потому его часто возили в Москву киевские чиновники в качестве сувенира для всесоюзного начальства: сладкий подарок помогал «решить вопрос». В наши времена торт стал предметом судебного спора между компаниями Roshen и БКК. Как и в деле «Цитрамона», камнем преткновения стало не название, а схожесть упаковки. Roshen предъявил претензии БКК по поводу торта «Киевский БКК», коробку которого, по мнению истца, легко спутать с упаковкой рошеновского «Киевского торта». История повторилась и с другим кондитерским брендом времен СССР, тортом «Золотой ключик». Компании Roshen не понравилась коробка торта «Казковий ключик» от БКК.

«Столичная» и «Московская»

Популярные водочные бренды принадлежали всесоюзному объединению «Союзплодоимпорт» и были популярны далеко за пределами советской родины. После распада Союза правообладатель бренда несколько раз менял форму собственности и в неразберихе лихих 90-х утратил права на торговые марки «Столичная» и «Московская». Их якобы купил предприниматель Юрий Шефлер, причем название его фирмы лишь на одну букву отличалось от названия продавца — «Союзплодимпорт». В 2002 году окрепшее государство признало сделку незаконной и вернуло бренды федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт». Но оказалось, что Шефлер уже продал права на торговые марки правообладателям из многих стран. Суды продолжались 15 лет, причем в каждой стране «Союзплодоиморту» приходилось судиться отдельно. Результаты получались разными. К примеру, в Нидерландах и Австрии процессы завершились победой госкомпании.

Шоколад «Аленка»

В этом случае поводом для спора стало не название, а фотография на шоколадной обертке. А истцом выступило не юридическое, а физическое лицо — Елена Геринас. Когда она была ребенком, отец сфотографировал дочь и отправил фото на конкурс. Фото румяного младенца в платке украсило обложку журнала «Здоровье» № 1 за 1961 год. По утверждения Елены, она же смотрит с упаковки шоколада «Аленка» московской фабрики «Красный октябрь». Но иск за нарушение авторских прав, поданный в 2000 году, женщина все же проиграла. Суд решил, что картинка на шоколадке — не фото, а собирательный образ. Украинским производителям Елена вряд ли сможет предъявить претензии: компании Roshen, «Доминик» и АВК используют для своих «Аленок» изображения совсем других девочек.

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