Путин придумал, как остаться у власти

Мир

Президент Российской Федерации Владимир Путин, после повторного избрания на этот пост пообещавший не принимать участия в следующих президентских выборах, поскольку это запрещает Конституция, считает, что это положение можно было бы исключить из Основного закона. Мол, запрет баллотироваться на высший государственный пост после двух сроков президентства подряд не помешал ему несколько раз становиться президентом России.

Об этом сообщает «Лентач», назвавший заявление Путина главным на пресс-конференции в Москве 19 декабря 2019 года.



Полная цитата, наверное, главного заявления деда на этой конфе pic.twitter.com/EMbD1RKqSz — Лентач (@oldLentach) December 19, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пресс-конференции Путин вновь заявил, что российских войск на Донбассе нет, и что там воюют «местные со своей техникой» и «наемники».

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