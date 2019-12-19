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Украина

"Техника у них своя": Путин отличился наглым заявлением о Донбассе

12:29 19 декабря 2019 118
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин продолжает утверждать, что на Донбассе нет российских военных. Об этом он снова заявил на большой пресс-конференции в Кремле 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста УНИАН Романа Цимбалюка.

«Никаких иностранных войск на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, нет. Там только местные, и техника у них своя. Может быть, там и есть наемники, но они не основа вооруженных формирований», — заявил хозяин Кремля.

Кроме того, Путин назвал оккупационные администрации на Донбассе «законными органами, сформированными по итогам выборов».

Отметим, что рано утром 19 декабря российские пункты пропуска на Донбассе пересекли 17 грузовиков т.н. «гуманитарного конвоя». Традиционно после его прибытия боевики усиливают обстрелы украинских военных на Донбассе.

напомним, Роман Цимбалюк озвучил печальный прогноз о будущем неподконтрольного Донбасса.

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