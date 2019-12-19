- 12:40 На трассе Киев – Одесса на 10 дней ограничат движение: что случилось
- 12:32 «Дерьмо на палочке»: будущий соперник Ломаченко сыплет оскорблениями в адрес украинца
- 12:29 "Техника у них своя": Путин отличился наглым заявлением о Донбассе
- 12:26 Остался без крыши над головой: квартиру Киркорова арестовали за долги
- 12:22 Модный итальянский бренд удивил обувью из «лапши быстрого приготовления»
- 12:14 Сеть насмешили слова Путина о Зеленском
- 11:56 На вечеринке в честь помолвки принцессы Беатрис побывали брат и сестра Кейт Миддлтон
- 11:53 В Кропивницком спасли женщину от самоубийства: сеть впечатлило видео
- 11:48 Ксения Собчак влипла в новый скандал из-за голой подруги
- 11:45 30 лет назад между Восточным и Западным Берлином открыли для прохода Бранденбургские ворота
- 11:36 В школе под Одессой обнаружили сотни боеприпасов
- 11:35 Кучеренко назвал "ручное" управление энергетикой в исполнении Геруса уничтожением отрасли
"Техника у них своя": Путин отличился наглым заявлением о Донбассе
Президент России Владимир Путин продолжает утверждать, что на Донбассе нет российских военных. Об этом он снова заявил на большой пресс-конференции в Кремле 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста УНИАН Романа Цимбалюка.
«Никаких иностранных войск на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, нет. Там только местные, и техника у них своя. Может быть, там и есть наемники, но они не основа вооруженных формирований», — заявил хозяин Кремля.
Кроме того, Путин назвал оккупационные администрации на Донбассе «законными органами, сформированными по итогам выборов».
Отметим, что рано утром 19 декабря российские пункты пропуска на Донбассе пересекли 17 грузовиков т.н. «гуманитарного конвоя». Традиционно после его прибытия боевики усиливают обстрелы украинских военных на Донбассе.
напомним, Роман Цимбалюк озвучил печальный прогноз о будущем неподконтрольного Донбасса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»