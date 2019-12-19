Пожар в одесском колледже: отстраненный начальник спасателей ушел в декрет

Происшествия

После ряда масштабных пожаров в Одессе за последние 2,5 года отстранен (по указанию премьер-министра А. Гончарука) от занимаемой должности начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак. Ведомство лихорадит. Кого еще лишат должности (ведь премьер заявлял об увольнении не только Федорчака, но и его заместителя)? Кого «привлекут»? Кто возглавит эту областную структуру? Не добавляют оптимизма следственные действия и обыски, проводимые в помещениях главка.

Тем временем стало известно, что генерал гражданской защиты Виктор Федорчак ушел в… декретный отпуск.

«Есть информация от спасателей, что глава ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком. Его супруга Майя Федорчак выходит на работу. Она числилась в областном управлении в должности диспетчера», — сообщила общественница Елена Ротари.

Виктор Федорчак

Такая «рокировка», вероятно, позволит генералу через некоторое время вновь вернуться в систему ГСЧС, либо в иную реформированную структуру- правопреемницу. Однако только в том случае, если его не привлекут к уголовной ответственности и не осудят. От этого «мужской декрет» не предохраняет.

«ФАКТЫ» обратились в региональный главк с просьбой прояснить ситуацию вокруг их экс-руководителя. От каких-либо комментариев там отказались, сказав, что «начальник главка — это номенклатура Киева». В Госслужбе по ЧС пока также не комментируют «новации» в подчиненном одесском управлении.

Напомним, в Одессе 4 декабря произошел смертельный пожар в колледже. Погибли 16 человек. Пропавших без вести людей искали несколько дней. На сегодня личности всех погибших практически установлены.

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