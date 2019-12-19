Происшествия

Перед смертью много пила и каталась по Киеву на авто: установлена личность женщины, найденной на Совских прудах (фото)

Полиция установила личность женщины, полуобнаженное тело которой было обнаружено 19 декабря примерно в 7 утра в районе Совских прудов в Киеве. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер полиции Соломенского района столицы Елена Мошко.

— Это 39-летняя местная жительница, — говорит пресс-офицер. — Нам удалось установить, что накануне смерти женщина употребляла спиртные напитки. А потом села за руль и отправилась кататься по Киеву.

Полиции пока не известна причина смерти женщины. Однако сообщается, что, скорее всего, смерть была естественной.

— Большая вероятность, что смерть наступила в результате переохлаждения, — заявил «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах. — На теле были обнаружены гематомы — это правда. Но они не могли стать причиной смерти.

«ФАКТАМ» также удалось выяснить, что женщина проживала в Турецком квартале — это неподалеку от Совских прудов, где ее нашли мертвой.

Напомним, что 19 декабря примерно в семь утра полуобнаженную мертвую женщину нашел местный житель, который вышел на прогулку с собакой. Тело лежало возле автомобиля Honda Civic. Дверь в салон авто была открыта. В автомобиле обнаружили несколько бутылок со спиртным. Также в одноразовом стаканчике была налита водка.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Естественная смерть».

Ранее «ФАКТЫ» о том, что в Киеве, в районе станции метро «Святошин», была обнаружена мертвой 70-летняя женщина.

Несколько дней назад в Голосеевском районе Киева из озера достали тело неизвестного мужчины.

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