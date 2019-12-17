23.30 / 23.52 25.85 / 26.23
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве на железной дороге обнаружили труп женщины: фото и видео с места трагедии

13:45 17 декабря 2019 552
труп на железной дороге
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 17, декабря, в Киеве, в районе станции Святошин, был обнаружен труп женщины. Ранее обезглавленный труп женщины нашли на столичной Дарнице.

О жуткой находке недалеко от улицы Святошинской сообщил машинист проезжающего состава. Тело лежало на железнодорожных путях. Предварительно, женщину сбил поезд.

Как сообщает «Информатор», прибывшие врачи смогли только констатировать смерть. На вид женщине около 70 лет.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Подробности случившегося будет выяснять полиция.

Напомним, в конце ноября в Киеве на Подоле во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины. Все говорило о насильственной смерти: человеку проломили череп, личные вещи убитого были разбросаны, рядом валялся большой камень со следами крови. Убитому мужчине было около 30 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

Том Круз

Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)

Гороскоп&nbsp;— небо в алмазах

Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

Анна Иваница

«Сказали, что я полная и никуда не гожусь»: шокирующее признание бывшей участницы «Х-фактора» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер