Происшествия

В Киеве на железной дороге обнаружили труп женщины: фото и видео с места трагедии

Во вторник, 17, декабря, в Киеве, в районе станции Святошин, был обнаружен труп женщины. Ранее обезглавленный труп женщины нашли на столичной Дарнице.

О жуткой находке недалеко от улицы Святошинской сообщил машинист проезжающего состава. Тело лежало на железнодорожных путях. Предварительно, женщину сбил поезд.

Как сообщает «Информатор», прибывшие врачи смогли только констатировать смерть. На вид женщине около 70 лет.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Подробности случившегося будет выяснять полиция.

Напомним, в конце ноября в Киеве на Подоле во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины. Все говорило о насильственной смерти: человеку проломили череп, личные вещи убитого были разбросаны, рядом валялся большой камень со следами крови. Убитому мужчине было около 30 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter