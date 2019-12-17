- 14:18 Это срыв: Дану Борисову снова заподозрили в употреблении наркотиков
- 14:17 Под Радой начались новые столкновения: в сеть попало видео
- 14:14 В Украине готовят новые санкции против России: кто попадет под их действия
- 14:13 «Возможно, это была эта женщина, а возможно, и нет»: в МВД сделали важное заявление о подозреваемой по делу Шеремета
- 13:58 Стычки под Радой: появились данные о задержанных и пострадавших
- 13:49 В России при посадке загорелся стратегический бомбардировщик: первые подробности
- 13:45 В Киеве на железной дороге обнаружили труп женщины: фото и видео с места трагедии
- 13:36 Злоупотребление жирной пищей грозит раком кишечника и простаты у мужчин
- 13:26 Четыре раза бросался в огонь: одессит спас два жилых дома от взрыва
- 13:25 Трагедия в Харькове: беременная женщина потеряла мужа и сына из-за неисправной колонки
- 13:24 Весеннее тепло и яркое солнце: синоптик дала прогноз на 18 декабря
- 13:09 Разбил голову и сломал нос: в Киеве парень напал на пожилую женщину
В Киеве на железной дороге обнаружили труп женщины: фото и видео с места трагедии
Во вторник, 17, декабря, в Киеве, в районе станции Святошин, был обнаружен труп женщины. Ранее обезглавленный труп женщины нашли на столичной Дарнице.
О жуткой находке недалеко от улицы Святошинской сообщил машинист проезжающего состава. Тело лежало на железнодорожных путях. Предварительно, женщину сбил поезд.
Как сообщает «Информатор», прибывшие врачи смогли только констатировать смерть. На вид женщине около 70 лет.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Подробности случившегося будет выяснять полиция.
Напомним, в конце ноября в Киеве на Подоле во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины. Все говорило о насильственной смерти: человеку проломили череп, личные вещи убитого были разбросаны, рядом валялся большой камень со следами крови. Убитому мужчине было около 30 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.