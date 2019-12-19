Украина

Киев в ожидании зажжения главной новогодней елки Украины: последние приготовления на Софийской площади (фоторепортаж)

19 декабря в 19:00 засияет огнями главная елка страны на Софийской площади в Киеве. Для зрителей праздничного действа подготовлена обширная программа.

В 18:00 начнется встреча святого Николая и карнавальное шествие от Национальной оперы Украины, а также концерт з оркестром НАОНИ.

В 19:45 выступит группа «Друга Ріка».

Онлайн-трансляцию церемонии открытия в Киеве главной новогодней елки Украины смотрите здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter