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Выступал в Крыму и избивал своих жен: скандальный россиянин собрался на заработки в Украину

16:24 19 декабря 2019 898
Марат Башаров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский театральный актер и телеведущий Марат Башаров, которого ранее обвинили в избиении жены, собрался в Харьков, чтобы сыграть в одном из местных театров.

Харьковские активисты призвали отменить спектакль с участием Башарова, а также обратились в СБУ с просьбой запретить актеру въезд на территорию Украины.

Башаров

Дело в том, что Башаров не раз выступал в оккупированном Россией Крыму, нарушая государственную границу Украины.

Что ответили в СБУ, не сообщается, но в 2016 году активисты уже требовали запретить въезд Башарову. Тогда СБУ не нашла причин для запрета.

Башаров

Отметим, что у Башарова были проблемы с трудоустройством в России после того, как оказалось, что он — домашний тиран. Женщины, на которых в разное время был женат актер, убегали от него с травмами. Они также часто обращались в полицию и жаловались на насилие в семье.

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