«Может оказаться девочка»: Лилия Ребрик намекнула на третью беременность (фото)

Шоу-бизнес

Успешная и популярная актриса, ведущая программы «Ранок з Україною» («Украина») Лилия Ребрик в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о семейных традициях, необычных новогодних фантазиях и мечтах на 2020 год.

«После напряженной рабочей недели мне помогает расслабиться только уединение с мужем»

— Лиля, чем вам запомнился уходящий, 2019 год?

— Конечно, нашим с Андреем путешествием в Париж — это была моя большая мечта с детства. Я очень ценю, когда подобные мечты сбываются, и дорожу воспоминаниями. Как и временем, проведенным с семьей. По большому счету я семейный человек. Поэтому всё важное, что происходит в моей жизни, на 100% связано не с работой, а с семьей. Ведь когда женщина счастлива в семье, у нее горят глаза — она спокойна, уравновешена и находится в гармонии.

— Кстати, скоро у вас с мужем восьмая годовщина свадьбы.

— Мы с Андреем уже обсуждаем эту дату. Знаете, у нас есть семейная фишка, причем меня к ней приучил муж, — дарить обувь. Мне кажется, это очень сексуально, красиво и необычно. Что самое интересное, мы всегда угадываем с размером. Более того, когда вторая половинка тебе дарит обувь, она автоматически становится удобной.

— Восемь лет совместной жизни — это жестяная свадьба.

— Жесть, но что-то есть в этом! Кстати, психологи обнаружили, что семь лет — это некий критический период в семье супругов. Но я не могу сказать — критический. Наверно, отношения просто в какую-то сторону меняются, становятся более спокойными, наполненными. Я уже давно заметила, что после напряженной рабочей недели мне помогает расслабиться только уединение с мужем. Знаете, спустя восемь лет брака я счастлива, что наши чувства не охладели.

— Уже решили, где будете отмечать годовщину?

— Точно знаю, что это не будет пышное празднование с большим количеством гостей. Давайте уже подождем более серьезной для этого даты — десятилетия, скажем. Мы отметим наш с Андреем праздник по-семейному. У нас и свадьба планировалась очень уютной, хотя в результате получилась громко и на всю страну. Просто моя сестра случайно проговорилась, и о том, что мы расписываемся, узнали журналисты. Ну, а потом были и голуби, и танцы, и рушник, и тетя с бабетткой, и лепестки роз. Зато эта свадьба запомнилась на всю жизнь не только нам с Андреем, но и всем, кто на ней был!

— В общем, оплошность сестры оказалась не такой уж катастрофической.

— Конечно, я на нее и не держала обиды. Это было просто исключительно проявление любви. Юлиана никогда в жизни не сделала бы что-то не то, зная, как для меня это важно. Категорически нет. Я даже больше вам скажу: в том, что я вместе с Диким, тоже «виновата» сестра.

— Что вы имеете в виду?!

— В хорошем смысле, конечно, «виновата». Юлиана всю жизнь занималась бальными танцами и, когда речь шла о выборе партнера на проект, аж запищала: «Только Дикий! Это же Дикий!» Для нее это был высший уровень танцевального мастерства! Сестра вообще очень много классных поступков совершала для меня. И я ей очень благодарна!

«Иногда мы с Андреем мечтаем о третьем ребенке»

— Наступающий год — Белой Крысы, и его нужно встречать в чем-то белом. Вы уже подобрали себе наряд для новогодней ночи?

— На самом деле я особо не слежу за гороскопами и специальными рекомендациями. Конечно, могу купить какую-то игрушку в нужном стиле, но это больше развлечение. Считаю, что не нужно зацикливаться на гороскопах и предсказаниях, потому что таким образом ты волей-неволей становишься заложником определенной цветовой гаммы, атрибутов, которые требует тот или иной символ года. Для меня просто есть некие знаковые вещи, которые несут ощущение праздника. Это касается даже кино.

— У вас есть любимый новогодний фильм?!

— Конечно! И он не один. Помню, еще в детстве мечтала оказаться на месте героини из сказки «12 месяцев». Однажды решила показать его дочери Диане. Говорю: «Хочешь, покажу тебе одну из самых любимых моих сказок? Новогодняя, она такая атмосферная, зимняя». «Ну давай, мама, посмотрим», — ответила дочка. Буквально через десять минут я увидела, что ей скучно. Там совершенно другой темп развития событий. Диана уже все 100 раз поняла. И, кстати, благодаря дочери я и сама посмотрела на эту сказку свежим взглядом. И стало ясно, что она действительно не для современных детей.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой

— Загадываете желание «под елочку»?

— По старой доброй традиции загадываю желание под бой курантов. И у меня мечтаний всегда так много, что не знаю вообще, на чем остановиться. В итоге из-за этого сумбура не успеваю загадать ничего. Но вообще, знаю, что надо верить в чудо. Ведь взрослые — тоже дети. Несмотря на возраст, у меня до сих пор есть ощущение, что вот в этом году обязательно все сбудется и обязательно что-то изменится с 1 января. Хотя, конечно, все идет таким же чередом, в том же русле. Но вот эта вера в чудо, в прекрасное, мне кажется, добавляет чего-то особенного в атмосфере.

— О чем вы мечтаете?

— Все очень банально, хотя, наверное, это самые важные вещи: чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы были живы родители. Очень глубокие семейные ценности. Иногда мы с Андреем мечтаем о третьем ребенке. Правда, при этом шутим, что третьим ребенком тоже может оказаться девочка (смеется. — Авт.). Поэтому мы больше относимся к этому с иронией. Рискнем ли, попробуем, не знаю. Мы в этом вопросе вообще легкие на подъем. А там — как Бог даст.

Ранее Лилия Ребрик рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о своей работе в кино, о семейных отношениях и о том, как поддерживает форму.

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