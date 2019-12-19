Украина

Дело о расстрелах на Евромайдане: суд отпустил из-под ареста еще одного бывшего «беркутовца»

Святошинский районный суд Киева отпустил из-под стражи Александра Маринченко, экс-беркутовца, который обвиняется в расстреле 48 активистов Евромайдана. Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд присяжных продлил на 60 суток содержание под стражей трем другим бывшим «беркутовцам»: Сергею Зинченко, Павлу Аброськину и Олегу Янишевскому — до 17 февраля. Другое решение принято по Маринченко.

«Прокурором не предоставлены убедительные доказательства, которые могли бы убедить объективного наблюдателя, что конкретно Маринченко мог осуществить вменяемые ему особо тяжкие незаконные деяния, связанные с насилием над потерпевшими лицами», — заявил судья Сергей Дячук.

Маринченко отпустили под круглосуточный домашний арест.

Ранее сообщалось, что Святошинский суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест обвиняемого в расстрелах на Евромайдане бывшего бойца «Беркута» Сергея Тамтуру.

Фото: LB.ua

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