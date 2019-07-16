Дело о расстреле Евромайдана: экс-«беркутовца» отпустили из-под стражи

Украина

Святошинский суд Киева отпустил обвиняемого в расстрелах на Евромайдане бывшего бойца подразделения «Беркут» Сергея Тамтуру под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Другим обвиняемым — Зинченко, Янишевскому и Маринченко в очередной раз продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Суд также объявил перерыв до 11:30 20 августа.

Напомним, Святошинский суд Киева более трех лет рассматривает дело о расстрелах на Евромайдане 20 февраля 2014 года. На скамье подсудимых — пятеро бывших беркутовцев — Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский. Бывший командир роты спецназначения полка милиции особого назначения «Беркут» Дмитрий Садовник после изменения ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест сбежал, затем был заочно арестован. Остальные их «коллеги» сбежали в Россию, где многие из них получили гражданство.

Бывших беркутовцев обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединили в одно большое «Дело Майдана», которая насчитывает 89 уголовных производств, среди которых в частности расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

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