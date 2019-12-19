Шоу-бизнес

«Ведьмак»: где и когда смотреть долгожданный сериал

Стриминговый сервис Netflix 20 декабря 2019 года покажет первую серию первого сезона фэнтезийного проекта «Ведьмак» («The Witcher»), снятого по мотивам романа польского писателя Анджея Сапковского.

Поклонники уже давно ждали выхода сериала об охотнике за сверхъестественным — Геральте из Ривии, роль которого сыграл британский актер Генри Кавилл, поэтому их интересует, где и когда смотреть.

Вариантов не так и много — Netflix. Изначально премьера «Ведьмака» была намечена на 2020 год, но Netflix принял решение о запуске с 20 декабря.

И да, приятный бонус: сообщается, что Netflix выложит весь сезон целиком, а это — восемь эпизодов длительностью по 60 минут. Весь сезон будет доступен с 10:00 20 декабря.

Кстати, второй сезон уже подтвержден, но ждать его мы будем еще долго.

Напомним, что ранее мы публиковали список лучших сериалов 2019 года.

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