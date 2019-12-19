Происшествия

Алкоголя в крови в 10 раз больше нормы: у экс-начальника полиции, устроившего ДТП, забрали права

Киевский районный суд Полтавы лишил бывшего начальника Диканьского райотдела полиции Владимира Реку водительских прав сроком на один год и наложил на него штраф в размере 10 200 гривен. Такое наказание экс-руководитель, сын народного депутата прошлого созыва Андрея Реки, понес за совершенное 21 сентября ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проведенной служебной проверки уже через два дня после этого он был уволен из органов полиции.

Как следует из Единого государственного реестра судебных решений, в тот день Владимир Река около 10:00 уже был пьян и ехал за рулем Nissan Leaf по улице Маршала Бирюзова в Полтаве. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как на одном из перекрестков автомобиль Chevrolet Aveo остановился на красный свет. За ним на значительном расстоянии двигался Nissan Реки. Похоже, водитель «японца» даже не заметил машину, ожидающую включения зеленого сигнала, на скорости врезался в нее. Прибывший на место ДТП экипаж патрульных заметил признаки опьянения у виновника происшествия. Река согласился пройти освидетельствование в областном наркодиспансере, где в 11:45 в его крови было обнаружено 2,1 промилле алкоголя, что в 10 (!) раз превышало норму.

Однако отвечать за содеянное бывшему полицейскому очень не хотелось. Мало того, что он ни разу не явился суд, так еще его адвокат Александр Ковжога (тоже бывший сотрудник МВД) показал суду липовый документ, из которого следовало, что 21 сентября в 11:50 его подзащитный прошел освидетельствование на содержание алкоголя в Диканьской коммунальной больнице планового лечения и, согласно выводу, признаков опьянения не имел. Адвокат также предоставил копию вывода эксперта, согласно которому водитель Река в данной дорожной ситуации не имел технической возможности путем экстренного торможения избежать столкновения, что тоже не соответствовало действительности.

Судья Владимир Шиян критически отнесся к этим «документам», расценив их как желание Реки избежать наказания, а его неявку на заседания — как злоупотребление процессуальными правами, и вынес справедливое решение.

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