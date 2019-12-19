23.18 / 23.41 25.73 / 26.09
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В центре Одессы открыли главную городскую елку (фото)

20:17 19 декабря 2019 81
елка в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

«Ну-ка, елочка, зажгись!» Всем нам, от мала до велика, знакомо это волшебное заклинание. В четверг, 19 декабря, в центре Одессы, на Думской площади, засияла разноцветными огнями 20-метровая лесная красавица. Ее украсили гирляндами и дюролайтом — прозрачным шнуром со светодиодами внутри, общая протяженность которых составляет порядка четырех километров. Напомним, 19 декабря на Софийской площади в Киеве состоялось официальное открытие главной елки Украины.

Праздничную сцену вокруг главного символа зимних празднеств в Одессе оформили, как и вокруг главной елки Украины, в стиле новогодней сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик». Детские творческие коллективы подготовили для горожан и гостей Южной Пальмиры яркую концертную программу. После выступлений маленькие артисты получили сладкие подарки от Святого Николая.

А во Львове главную елку торжественно зажгли 18 декабря. Действо совместили с передачей Вифлеемского огня мира жителям города.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Нанук до стрижки

Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер