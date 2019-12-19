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В центре Одессы открыли главную городскую елку (фото)
«Ну-ка, елочка, зажгись!» Всем нам, от мала до велика, знакомо это волшебное заклинание. В четверг, 19 декабря, в центре Одессы, на Думской площади, засияла разноцветными огнями 20-метровая лесная красавица. Ее украсили гирляндами и дюролайтом — прозрачным шнуром со светодиодами внутри, общая протяженность которых составляет порядка четырех километров. Напомним, 19 декабря на Софийской площади в Киеве состоялось официальное открытие главной елки Украины.
Праздничную сцену вокруг главного символа зимних празднеств в Одессе оформили, как и вокруг главной елки Украины, в стиле новогодней сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик». Детские творческие коллективы подготовили для горожан и гостей Южной Пальмиры яркую концертную программу. После выступлений маленькие артисты получили сладкие подарки от Святого Николая.
А во Львове главную елку торжественно зажгли 18 декабря. Действо совместили с передачей Вифлеемского огня мира жителям города.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».