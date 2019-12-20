Зеленский назначил нового главу Комитета Шевченковской премии

Украина

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Макарова председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Напомним, что лауреатом премии в прошлом году стал украинский режиссер Олег Сенцов.

Соответствующий указ № 919/2019 обнародован на сайте Президента.

«Назначить Макарова Юрия Владимировича председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», — говорится в указе.

Также Зеленский утвердил состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

«Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 23 декабря 2016 года № 575 «О составе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», — отмечается в документе.

Кроме того, согласно указу Президента № 918/2019 Зеленский уволил председателя Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрия Щербака.

«Освободить Щербака Юрия Николаевича от исполнения обязанностей председателя Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко»,— говорится в документе.

Напомним, Юрий Макаров — журналист, телеведущий, документалист, писатель. Главный редактор телевидения Общественного вещания. До 2008 года главный редактор, сейчас обозреватель журнала «Украинская неделя». Член Украинского ПЭН.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко — один из авторов памятника «П'єро. Олександр Вертинський» Василий Чебаник, а также поэт и издатель, выдающийся государственный деятель Иван Малкович.

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