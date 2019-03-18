В Киеве на Подоле установили памятник звезде шансона (фото)

Культура

В понедельник, 18 марта, на углу Андреевского спуска и улицы Боричев ток на столичном Подоле смонтировали памятник знаменитому эстрадному исполнителю, киноактеру, поэту и композитору Александру Вертинскому, который родился и вырос в Киеве. Официальное открытие памятника запланировано на 21 марта, в день 130-летия со дня его рождения Вертинского.

Как стало известно «ФАКТАМ» из надежного источника, памятник изготовлен за средства киевского галериста и коллекционера живописи Александра Брея.

Бронзовую фигуру Вертинского весом около 500 килограммов отлили в городе-спутнике Киева Вишневом в частной литейной мастерской и привезли на Подол обернутой в прозрачную пленку. Автомобильный кран поднял скульптуру и монтажники установили ее на пьедестал. За монтажом наблюдал автор памятника 91-летний скульптор Борис Довгань.

— Знаете, я мечтал создать памятник Вертинскому, еще когда мне было 15—16 лет, — сказал «ФАКТАМ» Борис Степанович. — Я ведь в юности танцевал под его песни. В этом памятнике я показал Вертинского в одном из самых известных его образов — Пьеро.

Интересно, что надпись на пьедестале «П'єро. Олександр Вертинський» выполнена авторским шрифтом, разработанным художником Василием Чебаником, которому 9 марта вручили Национальную премию имени Тараса Шевченко. Под этой надписью прописными буквами выбиты строки из поэзии Вертинского:

«Киев — Родина нежная,

Звучащая мне во сне.

Юность моя мятежная,

Наконец ты вернулась мне».

В четверг, 21 марта, в день открытия памятника в Музее одной улицы начнет работу выставка, посвященная 130-й годовщине со дня рождения до сих пор любимого многими исполнителя «Киев — Родина нежная». На выставке можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся фотографии Вертинского, предоставленные его родственниками.

Кроме памятника Вертинскому в Киеве установлены еще несколько работ скульптора Бориса Довганя. Это, в частности, Памятник художникам — жертвам репрессий возле Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Украины и памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II во дворе посольства Ватикана в Украине что на улице Тургеневской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в одном из парков Одессы установили бюст Дональда Трампа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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