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Заставляли сниматься голой: известная актриса покинула "токсичное" шоу
Известная актриса, обладательница премии «Золотой глобус» Рут Уилсон была вынуждена покинуть шоу 'The Affair из-за принуждения к съемкам обнаженной. В отличие от Кристины Асмус, которая прошла через это «тяжкое испытание».
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Уилсон ушла из проекта еще в прошлом году, при этом заявляла, что ей запрещено обсуждать причины своего ухода. Согласно источникам, звезда не смогла справиться с «токсичной» атмосферой на площадке.
Собеседники издания рассказали, что Уилсон давно размышляла о прекращении сотрудничества с создателями сериала, так как ее расстраивала необходимость постоянно появляться на экране обнаженной. Они также отметили, что актрису часто заставляли раздеваться даже в тех эпизодах, где по сюжету этого не требовалось.
Один из источников, присутствовавший на площадке, заявил, что продюсер Сара Трим давила на актеров: «Снова и снова я видел, как Сара Трим пыталась уговорить их раздеться, даже если они чувствовали себя неловко или по контракту были не обязаны это делать». Уточняется, что она подбадривала артистов и говорила, что они прекрасно выглядят, чтобы те согласились сниматься без одежды.
Сама Трим подобные обвинения отрицает и настаивает, что она не манипулирует людьми. Она назвала себя феминисткой и напомнила, что посвятила целую жизнь созданию сильных и сложных женских ролей в кино.
Присутствовавшие на съемках собеседники вспомнили, как Уилсон отказалась сниматься в агрессивной секс-сцене во втором сезоне, объяснив это тем, что она похожа на сцену изнасилования. Тогда Трим ответила, что эпизод подразумевает интимную связь по обоюдному согласию. Позднее некоторые из участвующих в сериале отметили, что проекту не хватает координатора, который бы занимался вопросом работы над откровенными сценами.
Ранее британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной. По словам артистки, ей предложили раздеться для сцены в одном проекте, не обговорив этого заранее.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отличие от Уилсон российская певица Рита Дакота не стесняется своих ню-фото, более того, ее обнаженные снимки только придают актрисе популярности.
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