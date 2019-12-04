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"Шикарная женщина": голые фото экс-жены Влада Соколовского Риты Дакоты взорвали сеть
Российская исполнительница Рита Дакота, бывшая супруга танцора, певца и экс-участника проекта Константина Меладзе Влада Соколовского практически не известна в Украине. Да и в России ее популярности, похоже далеко до Ани Лорак или Светланы Лободы. Тем не менее, 29-летняя певица иногда радует поклонников если не новыми песнями, так необычными фото.
Одну из таких фотосессий опубликовала фотограф Александра Буримова. В своем Instagram она выложила серию снимков, на которых 29-летняя Рита запечатлена в кадре не только в прозрачном белье. Артистка решилась на несколько полностью обнаженных фото, пишет Super.
В своем посте Буримова отметила, что бывшая жена Влада Соколовского во время фотосессии проявляла смелость, но «с головой» и не попадалась на уловки и уговоры редакторов. Сама Дакота столь откровенные снимки на своей странице в Instagram публиковать не решилась, однако отметила, что не стесняется своей сексуальности.
«Быть женщиной — это красиво. Быть обнаженной женщиной в объективе Саши Буримовой — это искусство», — приводит слова Дакоты издание.
Интернет-пользователи довольно тепло приняли фотографии в соцсетях. Фолловеры в комментариях к публикации выразили восхищение внешними данными исполнительницы и тем, как быстро она пришла в форму после родов (в 2017 году Рита родила в московском роддоме девочку, которую назвали Мией).
«О май гад! Невероятно просто!», «Очень сексуально. При этом так не пошло. Эстетически красиво», «Роскошная Рита. Прекрасная работа!» — высказались подписчики исполнительницы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная российская певица, экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова, которая является ведущей скандального телевизионного шоу «Дом-2», обнажилась на Сейшелах, где снимается реалити. 42-летняя подруга Жанны Фриске опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором позирует абсолютно голой, лишь прикрыв стройное тело пальмовой веткой, а грудь — руками.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..