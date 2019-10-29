В сеть попало откровенное видео с голой Кристиной Асмус (видео 18+)

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в эротических сценах с партнером Иваном Янковским, внуком легендарного актера, в нашумевшем фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. В сети появилось полное видео откровенных сцен, снятых на мобильный телефон. Кристина говорит, что сняли кадры с пятого дубля. Пользователи в сети уже назвали видео порнографическим из-за реалистичности картинки.

После выхода фильма хейтеры буквально атаковали мужа актрисы Гарика Харламова. Появились слухи о разводе звездной пары. Но Гарик дал отпор недоброжелателям и заявил, что гордится работой своей жены.

«Гарик, вы видели сцену секса? Как вы позволили жене сняться в подобном? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожестче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется Текст, отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все-таки о чем кино вообще. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что?», — написал Харламов в Instagram.

Осторожно! Видео предназначено только для лиц, достигших 18 лет.

Кстати, за Асмус неожиданно вступилась телеведущая Ксения Собчак. Но она пожаловалась, что из-за откровенных сцен YouTube не рекомендует ее интервью с главным героем фильма, актером Александром Петровым. Собчак в шутку прокляла грудь Асмус.

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