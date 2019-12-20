Стрельба на Лубянке: мать предполагаемого "стрелка" рассказала о сыне

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Мать Евгения Манюрова, устроившего, по предварительным данным, стрельбу по силовикам в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.

По словам женщины, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях: все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было. В разное время Манюров увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет полюбил стрельбу. «Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — заявила она.

Долгое время Манюров работал в охранных предприятиях. Каждое утро он уходил из дома со словами: «Мне на сопровождение», — имея в виду работу. В день происшествия женщина позвонила коллеге по имени Павел, и тот рассказал, что Евгений давно уволился.

Также стало известно, что Манюров принимал таблетки от варикоза и для нормализации давления. «Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек», — заключила женщина.

Уходя из дома, Евгений Манюров сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе, сообщалось ранее. Предполагаемый стрелок увлекался оружием и практической стрельбой. Недавно он занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

По предварительным данным, во время атаки у здания ФСБ на Лубянке Манюров был вооружен карабином «Сайга» и ножом. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России. По данным газеты «Коммерсантъ», на месте стрельбы силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером в четверг, 19 декабря, стало известно, что в центре Москвы, в приемной ФСБ на Кузнецком Мосту произошла стрельба. По предварительным данным, трое неизвестных открыли огонь в приемной. При этом двое нападавших были ликвидированы ответным огнем. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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