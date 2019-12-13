20 декабря 2019

Многим из нас, особенно людям молодым и успешным, часто кажется, что всем, чего достигли, мы обязаны в первую очередь самим себе. Кстати, порой это соответствует действительности. Есть немало талантливых и трудолюбивых людей, благодаря своему упорству и настойчивости преодолевших серьёзные жизненные препятствия и вопреки всему доказавших, на что они способны.

Но ничто из ничего ведь не возникает. В жизни практически никогда не бывает случайностей, так или иначе не отражающихся на нашей судьбе. В жизни практически никогда события не происходят сами по себе, без участия других людей, без их положительного или отрицательного влияния на наши поступки и наши устремления. Не знаю, как вы, друзья мои, а я в своих ''святцах'' постоянно вспоминаю с благодарностью не только тех, кто мне на разных жизненных этапах помогал и словом, и делом, но также и тех, чьё вмешательство в мою судьбу могло привести к беде, к ломке всего, чего я к тому моменту достиг, к отправке в небытие. Я их помню. Я помню их слова и поступки. И я постоянно мысленно благодарю за испытания, которые из-за них вынужден был преодолеть. Потому что, не преодолев, не добился бы ничего.

Однажды в Нью-Йорке мне рассказали историю, которая с таким же успехом могла произойти и в Киеве, и в Виннице или Одессе. Где угодно. Но она произошла там, где произошла. В знаменитом Центральном парке этого крупнейшего американского мегаполиса совершенно случайно немолодая уже школьная учительница (кстати, много лет назад приехавшая в Нью-Йорк из Киева) встретила своего бывшего ученика. О его успехах в бизнесе были наслышаны все, кто учился и преподавал в колледже, незадолго до этого с почестями проводившего нашу знакомую на пенсию.

Естественно, она поздравила своего воспитанника с тем, чего он достиг, но в ответ неожиданно услышала слова, которых явно не заслуживала:

- Спасибо, конечно, за ту нервотрёпку, которой вы постоянно меня ''доставали'', заставляя готовиться к вашим зачётам. Но я не раз задумывался над тем, что нет и малейшей вашей заслуги в моих успехах. Даже наоборот, если бы я не терял времени на штудирование вашего предмета, я, пожалуй, успел бы добиться большего.

Огорчённо выслушав молодого человека, учительница попросила его об одной услуге. Сняв с руки старинный золотой браслет и объяснив ситуацию внезапно возникшими материальными трудностями, она попросила узнать у скупщика золотых изделий на Брайтон-Бич (район Нью-Йорка, в котором проживает много выходцев из стран бывшего Советского Союза) реальную его стоимость. Из уважения к возрасту и положению, переживаемому учительницей, молодой человек съездил на Брайтон-Бич. И, вернувшись, с огорчением сообщил вердикт оценщика: за этот браслет его владелица, к сожалению, большой суммы выручить не сможет.

Тогда учительница попросила его — в последний раз! — потратить на неё ещё немного времени и с тем же браслетом обратиться в солидный ювелирный магазин на престижной Пятой Авеню. Удивлению молодого человека не было предела, когда там он услышал о том, что этому браслету цены нет, настолько он уникален.

- Ну, вот видишь, — выслушав его, сказала учительница. — Браслет остался прежним… Всё дело, оказывается, в оценщике.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.