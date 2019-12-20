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Умерла первая французская девушка Джеймса Бонда, бывшая "Мисс Франция" (фото)
В возрасте 78 лет в Париже скончалась французская актриса Клодин Оже. Об этом сообщает La Monde. Она начала свою карьеру в качестве модели. В 1958 году завоевала титул «Мисс Франция» и представляла свою страну на конкурсе «Мисс мира», где заняла второе место. После этого девушка начала сниматься в кино. Дебютировала она в том же году в фильме «Кристина» с Роми Шнайдер и Аленом Делоном. В 1962 году сыграла главную женскую роль в фильме «Железная маска» при участии Жана Маре.
Однако настоящую всемирную славу Клодин принесла роль Домино в четвертом фильме бондианы — картине «Шаровая молния», где она играла вместе с Шоном Коннери. Фильм вышел на экраны в 1965 году. Оже стала первой французской девушкой агента 007.
Клодин продолжала свою актерскую карьеру до 1995 года. В 1990-м году снялась в итальянском детективном сериале «Спрут 5»
В 1959 году, в возрасте 18 лет, Клодин вышла замуж за Оже была замужем за 41-летнего режиссера Пьера Гаспара-Уи, однако позже они развелись. Вторым ее мужем стал бизнесмен Питер Брент, от которого она в 1991 году родила дочь Жессику. В 2008 году Оже овдовела.
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