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Может понадобиться операция: Людмилу Максакову госпитализировали в Москве
Известную российскую актрису Людмилу Максакову, лицо которой изменилось до неузнаваемости после пластических операций, госпитализирована в Москва. 79-летняя звезда сама обратилась за помощью к медикам, решив проверить зрение. Для полного обследования врачи предложили Максаковой остаться в клинике. Говорят, у актрисы заподозрили глаукому, что может привести к потере зрения. Возможно, ее готовят к операции. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о госпитализации и глаукоме. На вопрос журналистов о самочувствии, она довольно резко ответила.
«Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!», — сказала актриса.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!