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Шоу-бизнес

Может понадобиться операция: Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

9:49 20 декабря 2019 268
Людмила Максакова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известную российскую актрису Людмилу Максакову, лицо которой изменилось до неузнаваемости после пластических операций, госпитализирована в Москва. 79-летняя звезда сама обратилась за помощью к медикам, решив проверить зрение. Для полного обследования врачи предложили Максаковой остаться в клинике. Говорят, у актрисы заподозрили глаукому, что может привести к потере зрения. Возможно, ее готовят к операции. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о госпитализации и глаукоме. На вопрос журналистов о самочувствии, она довольно резко ответила.

«Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!», — сказала актриса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что продюсер Бари Алибасов в больнице заговорил о смерти.

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