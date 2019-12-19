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Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больничной палате заговорил о похоронах (фото)

18:41 19 декабря 2019 153
Алибасов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скандальный российский продюсер Бари Алибасов, который недавно рассказал о своем романе с певицей Софией Ротару, опубликовал фото, сделанное в больничной палате.

В больницу попала супруга Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

«Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. У нее плановая госпитализация», — написал продюсер.

Алибасов

Он отметил, что о его жене заботятся хорошо. «Прекрасные врачи, только жаль не успел на похороны Ю. М. Лужкова», — пожаловался Алибасов.

Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из клиник Мюнхена после коронарографии 10 декабря. Похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым.

Также отметим, что Федосеева-Шукшина часто попадает в больницу. Алибасов уверен, что доводят актрису до больничной койки ее дети.

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