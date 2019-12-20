Житейские истории

О волонтерах Ангелине и Андрее Шостак из Бахмута на Донетчине, активно помогающих армии все годы войны, «ФАКТЫ» не раз писали. Ангелина — мастерица на все руки. Ее уникальные изделия ручной работы даже занесены в Книгу рекордов Украины: в 2015 году она сплела самую длинную патриотическую фенечку, а в 2016-м сшила самый большой флаг Украины, на котором вышила строку из Конституции: «Єдиним джерелом влади в Україні є народ». По случаю Дня Вооруженных Сил Украины и Международного дня волонтера семья Шостак наряду с другими волонтерами и ветеранами АТО принимала участие в открытии выставки в Донецком областном краеведческом музее, посвященной пятой годовщине освобождения городов Украины от российских захватчиков. Сейчас, как и шесть лет назад, Ангелина и Андрей Шостак на Донбассе снова выходят на вече с требованием не допустить изменения курса Украины. Патриоты из Краматорска, Бахмута и Лимана проводили акции и в день Революции достоинства, 21 ноября, и 7 и 8 декабря. Начиная с 2013 года по традиции на вече в Краматорске собираются у памятника Тарасу Шевченко.

«В райотделе милиционеры живо обсуждали большие пенсии в России и скорое присоединение Донбасса к РФ»

— Если бы мы промолчали в 2013-м, то были бы уже в «таежном» cоюзе (Таможенном союзе. — Авт.), — говорит волонтер Ангелина Шостак. — И шесть лет назад, и сейчас мы проводим вече, чтобы напомнить власти о том, что нельзя сдавать страну.

Cпустя шесть лет после Евромайдана Ангелина и Андрей Шостак вместе с другими активистами вышли на акции протеста с требованием не допустить изменения курса Украины. Краматорск, 8 декабря 2019 года

— Как давно вы с мужем включились в активную общественную жизнь?

— До 2004 года политикой особо не интересовались. Наше сознание перевернула «оранжевая революция», после которой мы стали путешествовать по Украине, чтобы больше узнать о стране. А в 2013-м поехали в турпоездку в Венгрию и поняли, что Украине нужно стремиться в Европу. Когда же в ноябре 2013 года Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и люди вышли на акции протеста, мы не отходили от телевизора — смотрели все видеотрансляции с Майдана. После избиения «Беркутом» студентов мы с Андреем написали на ватмане два плаката «Байдужість вбиває» и «Свободу не спинити!» и 1 декабря поехали на митинг к памятнику Шевченко в Донецке, где собралось человек 150. Это была наша первая акция протеста. 7 декабря 2013-го мы вышли на Евромайдан в Краматорске. Неоднократно приезжали на акции протеста и в Киев. Евромайдан победил, но Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Наша семья попала в эпицентр событий.

Ангелина Шостак на Евромайдане в Краматорске

— Когда вы стали помогать украинской армии?

— Первая наша поездка была в начале марта 2014 года — на аэродром в Краматорске. Тогда на Донбасс для защиты наших границ стали прибывать украинские военные. Бойцы старались не афишировать свою дислокацию, но скрыться в донецких степях почти невозможно. Мы привезли ребятам сыр, чай. Сначала они насторожились: «А как вы о нас узнали?» Но потом все же взяли продукты, и мы стали регулярно им помогать.

Тем временем по Донбассу расползались оккупанты. Поскольку мой муж уроженец Донецка, то каждую неделю мы ездили в областной центр навещать родных. По пути видели, как боевики возводят блокпосты. На подъезде к Горловке забулдыги соорудили пирамиду из шин, над которой повесили плакат: «НАТО не пройдет!» Спросили их, зачем они это сделали. Ответ был незамысловатым: «А что, на Майдане можно, а нам нельзя?» Когда же сказали сотруднику милиции убрать баррикаду, он заявил, что не может этого сделать. Я удивилась: «Вы это поддерживаете?» Он в ответ: «Если бы я не был на службе и мы бы с вами пили водку, я бы вам сказал». Мы поняли: поддерживает. А уже 30 марта 2014 года увидели, что таких стражей правопорядка немало. События того дня до сих пор стоят у меня перед глазами.

В тот день, загрузив в машину продукты, мы отправились к нашим военным под Волноваху — после того, как увидели по телевизору сюжет о том, что ребят блокируют местные жители, не давая им обустроить позиции. Из-за этого бойцы стояли в чистом поле голодные и холодные.

Возвращались назад через Донецк на машине с флагами Евросоюза и Украины. И попали в эпицентр пророссийского шествия, из-за которого на главной улице Донецка, улице Артема, остановилось движение транспорта. Наше авто вместе с другими машинами оказалось заблокированным на пересечении улицы Артема и проспекта Мира. Участники «русского марша» содрали флаг ЕС с нашего автомобиля, и Андрей вышел его поднять. Я тоже вышла, чтобы снять и спрятать флаг Украины, который был закреплен с моей стороны. Нас тут же окружила агрессивная толпа, которую раздражали и желто-голубая ленточка, и маленький герб Украины, прикрепленные к зеркалу заднего вида. Нам кричали: «Сними, с… ка, ленту!» — побили все двери авто, прокололи шину.

Участники «русского марша» набросились на меня. Какой-то мужик в тельняшке, поливая меня матом, пытался вырвать флаг у меня из рук. В это время за спиной раздался звук разбитого заднего стекла машины. Выскочив из автомобиля, я увидела, что Андрея уже волокут, собираясь бить. У меня кровь прилила к голове, и я потеряла ориентацию во времени и пространстве. Даже не заметила, что порезала руку о разбитое стекло.

Все это происходило в центре Донецка напротив дома, где вырос мой муж. Благо рядом с нами оказались трое милиционеров. Оттеснив толпу, они взяли нас в кольцо и стали заклинать: «Сядьте в машину, сядьте в машину!» Я обняла мужа и прошептала ему на ухо: «Андрюша, Небесная сотня погибла, нам нужно выжить, чтобы бороться. Садись, поедем». Из толпы в салон машины полетели яйца, кто-то пустил газ из баллончика. Мы смогли тронуться с места только после того, как милиционеры проложили нам коридор. Весь инцидент был записан у нас на видеорегистраторе.

В Ворошиловском райотделе милиции нас встретили, как… виновников инцидента. «Зачем вы их провоцировали? Это же была мирная акция. Люди высказывали свое мнение. А вы флажки на авто нацепили! Вы же понимаете, что это их злит?» — заявили сотрудники райотдела, принимавшие у нас заявление. При этом «мирные люди» в тот день направлялись к железнодорожному вокзалу Донецка, чтобы перекрыть пути и не дать «бендерам» из Львова добраться в Донецк.

Уголовное производство открыли по факту хулиганства, оно до сих пор есть в реестре. Хочу дожить до того момента, когда оно будет расследовано, а виновные осуждены.

«Сейчас, как и шесть лет назад, мы хотим напомнить власти, что нельзя сдавать страну», — говорит волонтер Ангелина

А тогда, 1 апреля, мы с мужем пришли на допрос в райотдел и стали невольными свидетелями разговора милиционеров, которые живо обсуждали между собой большие зарплаты и пенсии в России и… скорое присоединение Донбасса к РФ. Я попыталась их осадить: «Какая Россия? Как можно сравнивать, где лучше? Работайте так, чтобы было лучше в Украине». Но на меня никто не обращал внимания. Спустя пару недель север Донецкой области оккупировали. В июне мы покинули Бахмут и вернулись только после освобождения города в июле. Стали помогать украинской армии уже регулярно.

«В разгар боев за Донецкий аэропорт я вышила свой первый именной флаг со словом „кіборги“ и передала его бойцам в ДАП»

— Первое время стали обеспечивать флагами блокпосты, которые в начале войны были без государственной символики, — продолжает Ангелина. — Решили, что раз мы сами пострадали за родной флаг, то будем обеспечивать украинскими стягами собственного пошива и воинов, которые защищают страну. Затем взяли шефство над блокпостом воинской части Нацгвардии под Бахмутом. Покупали бойцам еду, носки, берцы, термобелье. Я стала готовить «суперїжу» — сало, перемолотое с чесноком, и сухофрукты с орехами и медом. Мои первые собственноручно сшитые балаклавы и связанные шарфики носили именно нацгвардейцы. А в разгар боев за Донецкий аэропорт (ДАП) вышила свой первый именной флаг со словом «кіборги» и передала его в ДАП — бойцам 3-го полка спецназа из Кропивницкого.

После того как в соцсети появился мой дневник «добрых дел», неравнодушные люди стали помогать: кто сухофруктами, кто медом. А волонтеры, которые ездили на передовую, доставляли нашу помощь адресатам. По приблизительным подсчетам, нам удалось отправить на фронт больше полутора тонн «суперїжі», около семисот флагов, сотни балаклав, шарфиков, не считая берцев, термобелья, носков.

Мои именные флаги есть у легендарных комбатов и разведчиков, во многих бригадах ВСУ, у бывшего министра обороны Степана Полторака, у певицы Джамалы и волонтеров Галины Алмазовой (позывной «Вітерець») и Веры Тимошенко. Мой флаг «Україна переможе» есть и у пятого президента Украины Петра Порошенко. Я подарила его Петру Алексеевичу в городе Часов Яр во время его поездки на Донбасс 6 мая 2019 года. Флаг с надписью «Наша зброя — правда» висит в штабе ООС, а также в городах Донбасса, которые выстояли в борьбе против оккупантов и победили, — Краматорске, Бахмуте.

«Мой флаг «Україна переможе!» есть и у пятого президента Украины Петра Порошенко, - говорит Ангелина Шостак. - Я подарила его Петру Алексеевичу в городе Часов Яр на Донбассе 6 мая 2019 года»

А к 27-й годовщине независимости Украины я пошила огромный государственный флаг — размером 20 на 6 метров и общей площадью 120 квадратных метров. Его подняли в небо в зоне проведения ООС на воздушных шариках, которые купили на средства жителей оккупированных территорий Донбасса.

К 27-й годовщине независимости Украины Ангелина пошила огромный государственный флаг размером 20 на 6 метров

Флаг подняли в небо в зоне проведения ООС на воздушных шариках

«Рукоделие отвлекало меня от боли, когда боролась со смертельным недугом»

— Сейчас украинская армия питанием и обмундированием уже обеспечена. Не заскучали?

— Нет. Продолжаю рукодельничать. Шью именные подушечки в госпитали для раненых бойцов. Иногда принимаю заказы и от мирных граждан, что дает мне возможность немного заработать на свое волонтерство. А небольшие флаги Украины и желто-голубые сердечки раздариваю во время наших путешествий по Европе гидам, рестораторам и владельцам сувенирных лавок — они больше всего ценят наши подарки hand made. Благодаря «безвизу» мы объездили почти всю Европу, были в Грузии, в Египте. Назвали свою миссию «#Популяризація України в світі». Даря государственную символику Украины, рассказываем о нашей стране, о российской агрессии. Выяснилось, что во многих странах подробно не освещают события в Украине и люди там ничего толком не знают о войне, продолжают жить мифом российской пропаганды о том, что конфликт на Донбассе — «гражданская война» и россияне в нем не участвуют.

— Рукоделием давно увлекаетесь?

— С детства. Мы с мамой вместе мастерили разные поделки, вязали и все это раздаривали. А потом, когда появилась собственная семья, дом, работа, времени на творчество не оставалось. Снова принялась за шитье и вязание уже после того, как у меня обнаружили лимфому Ходжкина. Это онкологическое поражение лимфатической системы. В течение пяти лет мучили боли в спине, невропатологи предположили остеохондроз и рекомендовали плавание. Записываясь в бассейн, сделала флюорографию. Тогда-то и обнаружилась опухоль. Оказалось, что болезнь уже в третьей стадии. Это произошло 12 лет назад. Мне было 32 года. Свой диагноз я услышала на следующий день после 16-летия сына. Сначала восприняла это как приговор и решила ждать своей участи. Но тут за меня взялась моя семья, и вскоре мы уже были в известной клинике под Киевом, где я в течение девяти месяцев перенесла несколько операций, прошла восемь курсов химио- и 17 сеансов лучевой терапии. Затем еще полгода проходила реабилитацию.

Ангелина прошла восемь курсов химио- и 17 сеансов лучевой терапии

Спаслась я творчеством. Лежа в кровати после химиотерапии, вязала, вышивала, шила, отвлекаясь от боли. Все свои изделия раздаривала. В клинике висят мои вышитые картины, почти у каждой медсестры есть мои кофточки, подарочные сердечки и елочки. Врачи говорят, что все эти сделанные вручную вещи и символизируют мою победу над болезнью.

К сожалению, я уже не могу работать, зато больше времени уделяю семье и творчеству. А сейчас в планах нашей семьи — поддержать курс страны на евроинтеграцию, который был избран народом в 2013 году. Для этого мы с единомышленниками и выходим на Евромайдан в Краматорске. Если потребуется, приедем и в Киев на Майдан.

Фото и видео предоставлено Ангелиной ШОСТАК

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