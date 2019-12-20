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Умер еще один ребенок, пострадавший в смертельной аварии под Одессой
Увеличилось число жертв жуткого ДТП, произошедшего утром 9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Напомним, ДТП случилось на скользкой дороге: машину Renault Kangoo, в которой ехали в школу 34-летняя преподаватель украинского языка Анна Кривицкая и трое ее детей, занесло на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с Mitsubishi. Водитель Renault Kangoo погибла на месте.
Вечером 19 декабря в реанимации Одесской областной клинической больницы умер третий пострадавший, 12-летний Виталик Кривицкий. Врачи две недели боролись за жизнь ребенка, пребывавшего в коме третьей степени, но чуда не произошло.
«19.12.2019 в 21:50 отошел в вечность мой последний сын, их нет больше с нами», — написал отец детей Виктор Кривицкий на странице в Facebook. Его 13-летняя дочь Юля, тоже пострадавшая в ДТП, идет на поправку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 11 декабря в реанимации умер 8-летний сын Виктора Кривицкого.
Не менее жуткая катастрофа произошла 19 декабря во Львовской области. Там грузовик раздавил легковушку, погибли люди.
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