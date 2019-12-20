Импорт электроэнергии из России, открытый Герусом, лишил «Энергоатом» 100 млн грн, — эксперт

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НАЭК «Энергоатом» официально подтвердил, что импорт электроэнергии из России, который начался из-за «поправки Геруса», приводит к убыткам госкомпании из-за введенных системным оператором ограничений на работу атомных электростанций (АЭС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Только за первую половину декабря убытки составляют почти 100 млн грн, поскольку „Энергоатом“ произвел на 83,61 млн кВт-ч электроэнергии меньше, чем мог и должен был выработать», — пишет эксперт.

По его информации, это стало следствием введения балансовых ограничений на работу АЭС со стороны системного оператора компании «Укрэнерго», причиной чего стал растущий импорт электроэнергии из России.

Эксперт также приводит высказывание и. о. президента «Энергоатома» Павла Павлишина, который утверждает, что рост импортных поставок привел к ухудшению финансового состояния компании и повлечет дальнейшую деградацию.

«Предположительно, средняя цена электроэнергии с учетом 10% на свободном рынке составляет 67−68 коп/кВт-час максимум. На сегодня кредитный портфель компании составляет 26 млрд грн, 13 млрд грн должен „Энергорынок“. Сегодня кредиторская задолженность по компании составляет 4,5 млрд грн грн. Положение компании крайне сложное», — приводит эксперт слова Павлишина.

Корольчук считает неприемлемой позицию профильного комитета Верховной Рады во главе с Андреем Герусом, который не только открыл коммерческий импорт электроэнергии из РФ, но и манипулирует общественным мнением в вопрос импорта электроэнергии из России.

«На этом фоне даже не удивляет равнодушное отношение энергетического комитета Верховной Рады во главе с Андреем Герусом к проблемам АЭС и „Энергоатома“… Все эти популистские заявления и законы будто бы об отмене импорта электроэнергии из России оказались очередной манипуляцией Геруса», — подытожил эксперт.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки был член фракции «Слуга народа», руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект № 2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка «по двусторонним договорам» и «внутрисуточный рынок», в то время как поставки на рынок «на сутки вперед» оставили для России открытыми. Сегмент рынка «на сутки вперед» является ценообразующим. Кроме того, законопроектом № 2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по «по двусторонним договорам» и на «внутрисуточный рынок».

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