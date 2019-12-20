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Инвесторы напомнили НКРЭКУ о миллиардных исках в случае ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов

13:04 20 декабря 2019 28
Инвесторы напомнили НКРЭКУ о миллиардных исках в случае ретроспективного пересмотра «зеленых» тарифов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) предупреждает, что в случае ретроспективного снижения «зеленых» тарифов инвесторы вынуждены будут инициировать против Украины международные арбитражи на миллиарды евро. Об этом говорится открытом в письме ассоциации к НКРЭКУ, которая инициирует такой пересмотр.

«Это приведет к многочисленным судебным искам против Украины в международных арбитражах на миллиарды евро. Европейская практика решения таких споров свидетельствует о том, что государство, в котором были допущены ретроспективное изменения, будет обязано компенсировать инвесторам недополученный доход, а инвестпривлекательность страны в этом секторе станет почти нулевой», — предупреждают в ассоциации.

В целом УАВЭ раскритиковала позицию НКРЭКУ, которую комиссия заняла при обсуждении компромиссного варианта по «зеленым» тарифам.

УАВЭ и ее участники обеспокоены такого рода заявлениями НКРЭКУ и считают их деструктивными и такими, которые делают невозможным дальнейшее устойчивое развитие отрасли.

«Просим в дальнейшем воздержаться от подобных заявлений, поскольку они отрицательно влияют на начатый законотворческий процесс и создают дополнительные риски», — подытожили в ассоциации.

Как сообщалось, 13 декабря на заседании профильного комитета депутаты из фракции «Слуга народа» во главе с главой комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект № 2543. По словам авторов этого законопроекта, он позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшит нагрузку на рынок через выплаты по «зеленому» тарифу.

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