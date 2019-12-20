«Просто хотел почесать»: врачи извлекли из прямой кишки пациента бутылку (фото)

Мир

К врачам одной из больниц китайского города Дунгуань обратился 60-летний пациент по фамилии Вен с жалобами на то, что ему трудно ходить, а также на боли в животе и невозможность ходить в туалет. При обследовании шокированные врачи обнаружили, что в прямой кишке мужчины находится стеклянная бутылка длиной почти 18 сантиметров и шириной около пяти.

Вен уверяет, что это произошло случайно — он хотел почесать анус горлышком бутылки со средством для отпугивания комаров, а она неожиданно проскользнула внутрь.

Как сообщает Daily Mail, врачам пришлось делать операцию.

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