- 14:17 Курс евро упал ниже 26 гривен: что будет дальше
- 14:07 «Раньше ходила как черепаха, а теперь бегаю»: во Львове врачи удалили рекордную опухоль
- 14:06 Известные рестораторы определили лучшую крафтовую водку
- 14:02 Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил об Украине
- 13:49 Стрелял, прикрываясь ребенком: в ВСУ рассказали о подлой тактике снайпера боевиков
- 13:44 «Просто хотел почесать»: врачи извлекли из прямой кишки пациента бутылку
- 13:35 В России 17-летние девушки хладнокровно убили ровесницу
- 13:29 Копы со стрельбой ловили пьяного водителя под Днепром: видео происшествия попало в сеть
- 13:22 Взрыв, слезоточивый газ и стрельба: в центре Киева новые столкновения
- 13:21 Бывший муж Славы из «НеАнгелов» закрутил новый роман
- 13:17 Банкноты 5 гривен заменили монетами
- 13:14 Закон о трансплантации: Рада приняла решение
«Просто хотел почесать»: врачи извлекли из прямой кишки пациента бутылку (фото)
К врачам одной из больниц китайского города Дунгуань обратился 60-летний пациент по фамилии Вен с жалобами на то, что ему трудно ходить, а также на боли в животе и невозможность ходить в туалет. При обследовании шокированные врачи обнаружили, что в прямой кишке мужчины находится стеклянная бутылка длиной почти 18 сантиметров и шириной около пяти.
Вен уверяет, что это произошло случайно — он хотел почесать анус горлышком бутылки со средством для отпугивания комаров, а она неожиданно проскользнула внутрь.
Как сообщает Daily Mail, врачам пришлось делать операцию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российском городе Томск врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкилограмма съеденных волос.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.