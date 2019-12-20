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«Просто хотел почесать»: врачи извлекли из прямой кишки пациента бутылку (фото)

13:44 20 декабря 2019 441
Извлеченная бутылка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

К врачам одной из больниц китайского города Дунгуань обратился 60-летний пациент по фамилии Вен с жалобами на то, что ему трудно ходить, а также на боли в животе и невозможность ходить в туалет. При обследовании шокированные врачи обнаружили, что в прямой кишке мужчины находится стеклянная бутылка длиной почти 18 сантиметров и шириной около пяти.

Вен уверяет, что это произошло случайно — он хотел почесать анус горлышком бутылки со средством для отпугивания комаров, а она неожиданно проскользнула внутрь.

Как сообщает Daily Mail, врачам пришлось делать операцию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российском городе Томск врачи извлекли из желудка 16-летней девушки полкилограмма съеденных волос.

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