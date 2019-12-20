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Тельца ждет сюрприз, а Деву — деньги: гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

Воскресенье, 22 декабря, — хороший день для путешествий и важных разговоров.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Вы сможете получить ощутимую помощь, но вам за ней придется обратиться к не очень приятному по вашему мнению, человеку.

Телец

Хороший день для разъездов, делового общения, выполнения приватных поручений.

Любимый человек приятно удивит.

Близнецы

Нежелательно нанимать работников, заказывать услуги. Срочными делами занимайтесь лично, без посредников.

Постарайтесь в этот день не терять надежды на успех.

Рак

Благоприятный день для любой физической работы, небольшие нагрузки помогут вам взбодриться и почувствовать себя сильнее.

Нежелательно регистрироваться в сетевых сообществах.

Лев

Избегайте споров с окружающими: не исключены конфликты.

Рутинные занятия Львам в этот день будут даваться с трудом.

Дева

С финансовой точки зрения это будет для вас очень благоприятный день, возможны крупные денежные поступления.

Весы

Не стоит бездумно верить всему, что вы услышите. Тенденции дня весьма коварны и двойственны.

Заботьтесь о своей репутации.

Скорпион

Удачный день для деловых и творческих инициатив, для планирования отпуска.

Не стоит ввязываться в борьбу с сильным противником.

Стрелец

Вам представится возможность реализовать очень смелый замысел. Не теряйте терять времени на поиски союзников, чтобы быстро добиться успеха старайтесь действовать самостоятельно.

Козерог

Звезды советуют не обращать внимания на загадочное или недостойное поведение некоторых людей из вашего окружения, вас лично это не касается.

Водолей

Не стоит в этот день заниматься вопросами, связанными с организацией зарубежной поездки. Если вы планировали бронировать номер в отеле или приобретать билеты, подождите.

Рыбы

Возможны незапланированные, но приятные гости. Проведите с ними как можно больше времени, это будет вам полезно для самооценки и для настроения.

Хорошего вам дня!

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