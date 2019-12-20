23.11 / 23.36 25.64 / 26.01
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На украинский телеканал придут с проверкой из-за Путина

15:34 20 декабря 2019 173
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Наш» (ООО «Наш 365»). Поводом стала трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина, в чем Совет увидел признаки нарушения законодательства о телевидении и радиовещании, сообщает Детектор медиа.

Соответствующий вопрос на рассмотрение Совета 20 декабря внес член Совета Юрий Зиневич. Он сообщил, что с 13:08 20 декабря украинский канал транслировал пресс-конференцию президента страны-агрессора, сопровождая это «плашкой» «Москва наживо». В другом полиокне тем временем осуществлялась трансляция акций Национального корпуса в центре Киева.

Проведение внеочередной проверки вещателя члены Национального совета одобрили единогласно.

ООО «Наш 365» только в октябре получило лицензию на спутниковое вещание с логотипом «Наш». По данным СМИ, канал опосредованно принадлежит Владимиру Мураеву (отец лидера партии «Наши» Евгения Мураева).

Напомним, минувшей осенью Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания назначал внеплановую проверку телеканала Zik, а также направил в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Оба канала связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Пенсия в Украине

Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер