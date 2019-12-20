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На украинский телеканал придут с проверкой из-за Путина
Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Наш» (ООО «Наш 365»). Поводом стала трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина, в чем Совет увидел признаки нарушения законодательства о телевидении и радиовещании, сообщает Детектор медиа.
Соответствующий вопрос на рассмотрение Совета 20 декабря внес член Совета Юрий Зиневич. Он сообщил, что с 13:08 20 декабря украинский канал транслировал пресс-конференцию президента страны-агрессора, сопровождая это «плашкой» «Москва наживо». В другом полиокне тем временем осуществлялась трансляция акций Национального корпуса в центре Киева.
Проведение внеочередной проверки вещателя члены Национального совета одобрили единогласно.
ООО «Наш 365» только в октябре получило лицензию на спутниковое вещание с логотипом «Наш». По данным СМИ, канал опосредованно принадлежит Владимиру Мураеву (отец лидера партии «Наши» Евгения Мураева).
Напомним, минувшей осенью Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания назначал внеплановую проверку телеканала Zik, а также направил в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Оба канала связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.
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