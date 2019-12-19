- 13:06 Удобный маршрут: Путин дал громкое обещание по транзиту газа через Украину
- 13:00 Нужны позитивные изменения: Путин назвал условия для новой встречи нормандской четверки
- 12:42 «Мы тебя амнистируем» : Цимбалюк потроллил пропагандиста "ДНР" на пресс-конференции Путина
- 12:40 На трассе Киев – Одесса на 10 дней ограничат движение: что случилось
- 12:32 «Дерьмо на палочке»: будущий соперник Ломаченко сыплет оскорблениями в адрес украинца
- 12:29 "Техника у них своя": Путин отличился наглым заявлением о Донбассе
- 12:26 Остался без крыши над головой: квартиру Киркорова арестовали за долги
- 12:22 Модный итальянский бренд удивил обувью из «лапши быстрого приготовления»
- 12:14 Сеть насмешили слова Путина о Зеленском
- 11:57 На вечеринке в честь помолвки принцессы Беатрис побывали брат и сестра Кейт Миддлтон
- 11:53 В Кропивницком спасли женщину от самоубийства: сеть впечатлило видео
- 11:48 Ксения Собчак влипла в новый скандал из-за голой подруги
Нужны позитивные изменения: Путин назвал условия для новой встречи нормандской четверки
Президент России Владимир Путин пресс-конференции 19 декабря назвал условия для проведения нормандского саммита в Париже в апреле 2020 года.
«Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск», — сказал Путин.
При этом он упрекнул Киев в нежелании осуществлять разведение войск и сил по всей линии соприкосновения.
Ранее Путин попенял президенту Зеленскому, заговорившему о возможности пересмотра Минских соглашений и назвал «ключом» соглашений закрепление в Конституции Украины «закона об особом статусе Донбасса», что украинские власти, похоже, делать не собирается.
Напомним, вопрос разведения войск вызвал наибольшие дискуссии украинской и российской делегации в Париже. Несговорчивость украинской стороны в этом вопросе довела до истерики помощника Путина Владислава Суркова, а ему самому испортила настроение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...