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Мир

Нужны позитивные изменения: Путин назвал условия для новой встречи нормандской четверки

13:00 19 декабря 2019 13
Нормандская четверка
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин пресс-конференции 19 декабря назвал условия для проведения нормандского саммита в Париже в апреле 2020 года.

«Что касается встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Закон об особом статусе продлен. Основа для урегулирования не потеряна, проведен отвод войск», — сказал Путин.

При этом он упрекнул Киев в нежелании осуществлять разведение войск и сил по всей линии соприкосновения.

Ранее Путин попенял президенту Зеленскому, заговорившему о возможности пересмотра Минских соглашений и назвал «ключом» соглашений закрепление в Конституции Украины «закона об особом статусе Донбасса», что украинские власти, похоже, делать не собирается.

Напомним, вопрос разведения войск вызвал наибольшие дискуссии украинской и российской делегации в Париже. Несговорчивость украинской стороны в этом вопросе довела до истерики помощника Путина Владислава Суркова, а ему самому испортила настроение.

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