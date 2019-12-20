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Клуб потребителей

На рынке Украины появилась инновационная новинка

16:30 20 декабря 2019 14
Микадо
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Впервые в Украине разработана уникальная технология: уникальный колпак-штопор. Сенсационную новинку представил отечественный бренд «Микадо». Теперь наслаждаться любимым вином стало еще проще, нужно только покрутить колпак и налить напиток в бокал.

Производители объясняют успех тем, что в современном виноделии произошли значительные изменения в понимании качества и органолептики вина. Поэтому в производстве важна инновационность и качество продукта, которые воплощают в себе вина «Микадо». Сегодня в тренде — гармоничные, свежие, легкие, ароматные вина, в которых воплощается идея юности, жизнерадостности и легкости. Новые вина «Микадо» с экзотическими вкусами созданы в соответствии с этим мировым трендом и ориентированы во вкусе и аромате на самый актуальный в мире стиль «свежести вина».

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