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Бунт в СИЗО Кропивницкого: у омбудсмена заявили о жестокости силовиков, подавлявших протесты
Подавление бунта в СИЗО Кропивницкого сопровождалось неоправданным применением спецсредств, в результате чего травмы разной степени тяжести получили 25 заключенных. Об этом заявил представитель Уполномоченного по правам человека по Кировоградской области Олег Кошевой.
В комментарии УНН он объяснил, что такие данные были получены во время мониторингового визита в СИЗО с целью проверки соблюдения прав заключенных во время мероприятий по восстановлению режима.
«Нами было установлено, что происходило применение специальных средств к заключенным… 25 человек из пятисот, находящихся в учреждении, получили телесные повреждения. Это следы непосредственного применения резиновых дубинок на спине, на частях ног, у двух следы от применения прибора для отстрела резиновых пуль», — прокомментировал Олег Кошевой.
В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, а законность применения спецсредств проверит прокуратура.
В администрации СИЗО применение спецсредств объяснили препятствиями при осуществлении плановых обысков, о которых заключенные предупреждались.
Бунт в СИЗО произошел 16 декабря. После его пресечения в СИЗО провели обыски, а у арестованных изъяли запрещенные предметы. Также в Кропивницком был задержан организатор и один из участников наркогруппировки, средства от деятельности которой передавались «смотрящему за СИЗО» по кличке «Арсен».
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