Происшествия

В Кропивницком, где недавно после бунта заключенных в местном СИЗО ввели особый режим, силовики задержали организатора и одного из участников наркогруппировки, средства от деятельности которой передавались «смотрящему за СИЗО» по кличке «Арсен».

Как сообщают в Департаменте стратегический расследований Нацполиции Украины, лабораторию по изготовлению метамфетамина обустроили в арендованном помещении в Кропивницком.

«Оперативники и следователи установили, что основной компонент для изготовления психотропного вещества псевдоэфедрин участники группы закупали в Польше. Медицинский препарат с его содержанием незаконно завозили в Украину и в дальнейшем доставляли в Кропивницкий», — говорится в сообщении.

Организатор наркогруппировки ежемесячно передавал процент в криминальный «общака», в дальнейшем же эти средства попадали к «смотрящему за СИЗО» по прозвищу «Арсен».

В результате обысков правоохранители изъяли около 300 граммов псевдоэфедрина, 7 литров раствора псевдоэфедрина, около 400 граммов медицинских препаратов (таблеток), содержащих псевдоэфедрин, около 60 граммов метамфетамина, 30 литров спирта и около 100 граммов марихуаны, а также оружие и патроны различного калибра.

«Двоих членов преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили в Нацполиции.

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